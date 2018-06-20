خانه های خالی راستی آزمایی شد/افزایش اخیر قیمت مسکن «بحران» نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، ابوالقاسم رحیمی انارکی در مراسم رونمایی از پروژه ۱۴۴ واحدی صندوق زمین و ساختمان نارون گفت: پروژه نارون، دومین تجربه موفقی است که در صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان اجرا می شود که دو شاخصه اتمام به موقع و شفافیت هزینه ساخت، از شاخصه های کلیدی این پروژه هستند.

وی ادامه داد: امیدواریم در آینده شاهد ساخت و ساز با استفاده از فناوری های نوین و مدلهای مدرن تامین مالی باشیم. که البته در این پروژه تلاش شده از حداکثر امکانات در قالب فناوری های نوین و صنعتی استفاده شود.

رحیمی انارکی با اشاره به موضوع تضمین کیفیت ساخت و ساز افزود: استفاده از روش های نوین تامین مالی برای تامین منابع مورد نیاز در حوزه ساخت و ساز یک امر اجتناب ناپذیر است و باید نسبت به توسعه این روش ها و استفاده از روش های نوین، فعالیت و کوشش بیشتری را به عمل بیاوریم.

وی گفت: بانک عامل بخش مسکن مجموعه سیاست ها را در پیش گرفته که اگر بخواهیم این سیاست ها را تداوم ببخشیم باید روش های نوین مالی را در پیش داشته باشیم. ما سیاست های اعتباری بدون سپرده را به صورت متداول به دلیل وجود حساب های تعهدی و سایر مشکلات نمی توانیم اجرا کنیم بنابراین باید روش هایی را به کار بگیریم که این فرایند ادامه داشته باشد.

رحیمی انارکی تاکید کرد: تامین مالی به موقع و ساخت پروژه ها در موعد مقرر یکی از کلیدی ترین شاخص های مدنظر است.

وی یادآور شد: انتشار اوراق رهنی را باید هر چه سریعتر عملیاتی کنیم. اواخر سال گذشته به واسطه انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد، عملاً امکان انتشار اوراق رهنی بخاطر انتظارات بازار ناشی از نرخ سود ۲۰ درصد، فراهم نشد. اما امسال باید مسیر تامین مالی از محل انتشار اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات اولیه خرید مسکن، گشایش پیدا کند تا قدرت بانک برای پرداخت بیشتر تسهیلات، تقویت شود.

رحیمی انارکی درباره مشکلاتی که در مسیر راه اندازی بیشتر صندوق زمین و ساختمان وجود دارد نیز گفت:‌ موانع اعلام شده در حوزه صندوق ها در جهت تسریع و تسهیل پروژه ها باید به نهادهای مربوطه اعلام شود. بنابراین این موارد را احصا و به صورت مجموعه پیشنهادات راهگشا به مراجع ذی صلاح ارائه خواهیم کرد.

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن در بخش دیگری از اظهاراتش در حوزه مجموعه سیاست های بانک گفت: از اواخر سال گذشته یک افزایش قیمتی در تهران ایجاد شده و نگرانی هایی ایجاد کرده که من فکر نمی کنم این بحران باشد بلکه ناشی از یک انباشتگی در فنر قیمتی ناشی از رکود سنگین در معاملات مسکن طی سال های ۹۲ تا ۹۶ بوده است که باعث شد در آن سال ها نرخ تورم اسمی مسکن از نرخ تورم عمومی عقب بیفتد. اما اکنون با رشد چشمگیر قیمت در ماه های اخیر، این عقب ماندگی از بین رفته است و انتظار می رود رفتار بازار در ماه های آینده مشابه اواخر سال گذشته و اوایل امسال نباشد.

وی به تاثیر مثبت راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم بر رونق معاملات مصرفی و تقویت قدرت خرید خانه اولی ها اشاره کرد و گفت: تسهیلات این صندوق که مورد استقبال خانه اولی ها و زوج های جوان قرار گرفته است در تهران ۵۰ درصد هزینه خرید مسکن و در شهرستان ها تا ۹۰ درصد هزینه صاحب خانه شدن را پوشش می دهد.

رحیمی انارکی تصریح کرد: در حال حاضر به تناسب ورود خانه اولی ها به بازار معاملات خرید مسکن، عرضه واحدهای کم متراژ مناسب این گروه وجود ندارد. در نشستی که اخیرا در کمیسیون عمران مجلس داشتیم آمارهای قابل توجهی ارائه شد به این ترتیب که ۲۵ درصد واحدهای معامله شده درتهران زیر ۶۰ مترمربع است اما پروانه های صادر شده برای این واحدها یک درصد از کل واحدها است که این خبر ناخوشایندی است. میانگین متراژ واحدهای احداثی در پروانه ها به بیش از ۱۵۰ مترمربع رسیده که نه تنها کاهش نداشته بلکه افزیش پیدا کرده است در حالی که ۵۰ درصد معاملات در تهران برای واحدهای زیر ۵۰ متر است که این میزان با نیاز بازار تناسب ندارد.

وی افزود: در کشور ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه است که از طریق فیش های آب و برق راستی آزمایی شده است که البته این غیر از خانه های دوم است. از طرفی، تعداد اجاره نشین ها افزایش پیدا کرده و به ۶۱ درصد کل خانوارها رسیده است.

این مقام مسئول در شبکه بانکی درباره تغییر الگوی خانوارها نیز گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار خانواده های تک نفره در حال افزایش است که متأسفانه ناشی از طلاق است که تقاضای این بخش اکثرا واحدهای زیر ۵۰ متر است. بنابراین باید با یک شناخت واقعی برای بخش مسکن برنامه ریزی شود.

رحیمی انارکی افزود: بنابراین بانک عامل بخش مسکن در سال ۹۷ سیاست اصلی خود را بر این محور متمرکز کرده و وقتی سازندگان به این موضوع توجه نمی کنند سعی می کنیم با سیاست هوشمند پرداخت تسهیلات ساخت مسکن این پیام را به انبوه ساز بدهیم که باید مساحت واحدهای مسکونی جدید را کاهش دهند و از این به بعد به واحدهای مشروط بر رعایت الگوی مصرف یعنی با مساحتر کمتر از ۱۰۰ متر مربع تسهیلات پرداخت می کنیم. ضمن اینکه تسهیلات صرفا به مناطقی داده می شود که تقاضا وجود دارد.

وی افزود: از امسال سقف تسهیلات سازندگان سنتی را کاهش دادیم و سقف تسهیلات سازندگان صنعتی و فناوری های نوین را تقویت کردیم ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن برای سازندگان استفاده کننده از فناوری های نوین با یک درصد تخفیف از ۱۸ درصد به ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده و زمان بازپرداخت برای این سازندگان نیز افزایش می یابد. بنابراین سازندگانی که الگوی مصرف را رعایت نکنند قادر به استفاده موثر از تسهیلات بانک مسکن نخواهند بود.

این مقام ارشد شبکه بانکی اعلام کرد: در سه ماه اول امسال ۹۵ هزار فقره تسهیلات خرید مسکن پرداخت شد که از لحاظ تعداد ۶۶ درصد و از نظر مبلغ ۷۴ درصد رشد را نشان می دهد. در حوزه ساخت نیز تسهیلات پرداختی طی ۳ ماهه اول امسال ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و تسهیلات جعاله نیز ۱۰۵ درصد افزایش داشته است.