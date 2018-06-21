بومی سازی ساخت تجهیزات مخابرات نوری به فاز اجرایی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات) تعریف و تصویب شد و هم اکنون ساخت سیستم‌های انتقال نوری POTN با قابلیت ROADM تا نرخ ۱۰۰Gb/s در فاز اجرایی قرار گرفت.

در این زمینه پژوهشکده فناوری ارتباطات مرکز تحقیقات مخابرات به‌منظور انتقال دانش فنی کسب شده از دستاوردهای این پروژه، سمینار علمی معماری صفحه کنترل هوشمند در تجهیزات انتقال نوری را با حضور کارشناسان شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت‌های دانش بنیان برگزار کرد.

در این سمینار اهداف و محصولات خروجی از این پروژه بومی و نحوه مشارکت شرکت‌های دانش بنیان در آن مورد بررسی قرار گرفت.