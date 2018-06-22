جو آرام در تمامی محورهای مواصلاتی کشور/ ترافیک در چالوس

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: جنوب به شمال محور کرج چالوس از ابتدای محور تا کیلومتر پنج با ترافیک نیمه سنگین همراه است.

وی ادامه داد: محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا محورهای مسدود کشور را به شرح زیر اعلام کرد:

۱-محور اولنگ –شاهرود در استان های گلستان و سمنان.

۲-محور دیزین-شمشک در استان های تهران و البرز.

۳-استان ایلام محور دره شهر -پلدختر محدوده واریانات چشمه شیرین )به علت ریزش کوه مسدود شد و مسیر جایگزین جاده قدیم چشمه شیرین است.

۴-استان خوزستان محور شوش -فتح المبین به علت طغیان رودخانه و تخریب پل.(تردد وسایل نقلیه سنگین ممنوع است)

۵-استان آ.شرقی(کمربندی آذرشهر به پل غله زار)بعلت سیلابی شدن رودخانه پایه های پل شکسته شده و مسیر جایگزین از داخل شهر آذر شهر است.

۶-استان اردبیل محور خلخال-اسالم محدوده کیلومتر ۷ الی ۱۸.۵ بعلت عملیات راهسازی از تاریخ ۹۷/۰۱/۳۱ الی ۹۷/۰۴/۳۱ مسدود گردید و مسیر جایگزین از محور خلخال-پونل است.