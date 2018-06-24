حفظ شأن و اقتدار ایران خواسته همه دلسوزان کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در ابتدای هفتاد و یکمین جلسه از پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با اشاره مسائل سیاسی، اجتماعی و ورزشی که همزمان با بازی های جام جهانی نشاط اجتماعی را به همراه داشته است برای تیم ملی آرزوی موفقیت کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ابتدا برای تیم ملی فوتبال ایران که فردا حساس ترین مسابقه خود را در برابر پرتقال برگزار می کند، آرزوی موفقیت کرد و بیان داشت: جام جهانی روسیه علاوه بر آنکه تصویر قابل احترامی از فوتبال ایران در عرصه بین المللی ارائه کرد، موجب گردید تا درهای استادیوم آزادی بروی خانواده ها گشوده شود وشهروندان تهرانی در محیطی سالم، با نشاط و اخلاقی اوقات فراغت خود را در کنار یکدیگر صرف کنند که امیدواریم این درها باز بمانند و با امکان یافتن حضور خانواده در ورزشگاه ها محیط ورزشگاه ها شاهد ناهنجاری ها و نقض اخلاق ورزشی و پهلوانی توسط برخی تماشاگران است، پالایش و اخلاقی گردد.

وی در ادامه به روزهای گذشته که سالروز درگذشت دو شخصیت برجسته و تاثیرگذار ایران معاصر دکتر شریعتی و دکتر مصطفی چمران اشاره کرد و گفت: دکتر علی شریعتی جامعه شناس انقلابی که موج قدرتمند و با نفوذی را در فضای دانشگاهی و روشنفکری کشور ایجاد کرد و اگرچه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از دنیا رفت اما گفتمان وی در ایجاد انگیزش و شور انقلابی جوانان و دانشجویان تاثیر غیرقابل انکاری گذاشت.

مصطفی چمران انقلابی آزاد اندیش و مدیری اهل عمل بود

هاشمی همچنین با اشاره به سالروز شهادت دکتر چمران ضمن گرامی داشت یاد و خاطر این شهید اظهار داشت: شاید بتوان دکتر مصطفی چمران را الگو و تراز مدیران مطلوب جمهوری اسلامی به شمار آورد، متخصصی متعهد که از یکسو از مهم ترین دانشگاه های ایران و جهان فارغ التحصیل شده و بالاترین تخصص را در حوزه فعالیت خود داشت و از سوی دیگر در دینداری، تعهد و معنویت گوی سبقت را از مدعیان ربوده بود و مناجات های وی هنوز الهام بخش معنوی مخاطبان است.

رئیس شورای شهر تهران، مصطفی چمران را انقلابی آزاد اندیش دانست و افزود: با وجود آنکه به لحاظ تفکرات انقلابی مورد تایید و حمایت ویژه امام خمینی و خط امام محسوب می شد، از اعضای ارشد نهضت آزادی ایران بود وهیچگاه بین انقلابی گری و مبارزه با ظلم و ستم با آزاداندیشی و آزادیخواهی تضادی نمی دید.

به اعتقاد وی، چمران، مدیری اهل عمل بود که از بهترین ومرفه ترین زندگی در آمریکا چشم پوشید تا در کنار امام موسی صدر به یاری شیعیان بی پناه و مستضعف لبنان بپردازد و لبنان را نیز برای یاری رساندن به انقلاب ایران رها کرد، در وزارت دفاع و ستاد جنگهای نامنظم دوشادوش بسیجیان ونیروهای مردمی در خط مقدم مبارزه می کرد و با سرخی خونش، مرد عمل بودن را گواهی کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: همانطور که بارها به آن اشاره و تاکید داشته ام افکار عمومی و مردم ایران از ما مسئولان خود انتظار دارند تنها به سخن گفتن و دادن شعار اکتفا نکنند و در تراز امثال شهید چمران به خدمت بپردازند، مسئولیت را وسیله و نردبانی برای بالارفتن خود وکسب امتیازات مادی نکنند، به اسم ارزش ها، آزادی و حقوق مردم را نقض ننمایند و هر توصیه ای به دیگران می کنند خود اول به آن پایبند باشند.

باید در برابر بیگانگان صدای واحدی از ایران به گوش برسد

رئیس شورای شهر تهران خاطر نشان ساخت: حفظ شان و اقتدار ایران، خط قرمز و خواسته همه دلسوزان کشور است و باید در برابر بیگانگان صدای واحدی از ایران به گوش برسد.