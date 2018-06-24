  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۸

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی مطرح کرد:

افزایش ۲۵ درصدی پرداخت فطریه در خراسان شمالی

افزایش ۲۵ درصدی پرداخت فطریه در خراسان شمالی

بجنورد- مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی از افزایش ۲۵ درصدی پرداخت فطریه در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس اهرابی با اعلام رقم نهایی میزان پرداخت زکات فطریه در خراسان شمالی اظهار کرد: مردم مؤمن و روزه‌دار خراسان شمالی امسال دو میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان زکات فطره پرداخت کردند.

اهرابی این افزایش را نتیجه اعتماد بالای مردم نسبت به عملکرد کمیته امداد خراسان شمالی برشمرد و افزود: از مجموع رقم پرداخت‌شده یک میلیارد و۹۳۸ میلیون  تومان فطریه، ۵۹ میلیون تومان فطریه سادات و ۱۲۲ میلیون تومان کفارات مردم روزه‌دار و مؤمن خراسان شمالی بوده که از صندوق‌های شورای زکات این استان شمارش‌شده است.

وی با بیان اینکه کار توزیع کمک‌ها از همان ساعات اولیه صبح آغازشده بود، تصریح کرد: تمامی فطریه پرداخت‌شده بر اساس نیازسنجی احصاء شده از خانوارهای نیازمند مددجو، غیر و مددجو تا ۴۸ ساعت پس از جمع‌آوری توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با تأکید بر اینکه مبالغ جمع‌آوری‌شده فطریه در میان نیازمندان هر شهر و منطقه توزیع‌شده است، گفت: هم‌زمان با برگزاری عید سعید فطر ۲۵۰ پایگاه‌ کمیته امداد این استان زکات فطره روزه‌داران را جمع‌آوری کرد.

کد مطلب 4329055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها