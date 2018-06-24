افزایش ۲۵ درصدی پرداخت فطریه در خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس اهرابی با اعلام رقم نهایی میزان پرداخت زکات فطریه در خراسان شمالی اظهار کرد: مردم مؤمن و روزهدار خراسان شمالی امسال دو میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان زکات فطره پرداخت کردند.
اهرابی این افزایش را نتیجه اعتماد بالای مردم نسبت به عملکرد کمیته امداد خراسان شمالی برشمرد و افزود: از مجموع رقم پرداختشده یک میلیارد و۹۳۸ میلیون تومان فطریه، ۵۹ میلیون تومان فطریه سادات و ۱۲۲ میلیون تومان کفارات مردم روزهدار و مؤمن خراسان شمالی بوده که از صندوقهای شورای زکات این استان شمارششده است.
وی با بیان اینکه کار توزیع کمکها از همان ساعات اولیه صبح آغازشده بود، تصریح کرد: تمامی فطریه پرداختشده بر اساس نیازسنجی احصاء شده از خانوارهای نیازمند مددجو، غیر و مددجو تا ۴۸ ساعت پس از جمعآوری توزیع شد.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با تأکید بر اینکه مبالغ جمعآوریشده فطریه در میان نیازمندان هر شهر و منطقه توزیعشده است، گفت: همزمان با برگزاری عید سعید فطر ۲۵۰ پایگاه کمیته امداد این استان زکات فطره روزهداران را جمعآوری کرد.
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