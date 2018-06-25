لزوم تصمیمات مدبرانه در جنگ اقتصادی/خودداری از تخصیص غیرضروری ارز

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در حاشیه جلسه مشترک این کمیسیون با رئیس کل بانک مرکزی در موضوع حمایت از تولید ملی با اشاره به وضعیت بازار ارز اظهار داشت: یک سری کالاها، مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم هستند که باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری شوند، اما گروه دیگری از کالاها که چندان ضروری نیستند در بازار ثانویه ارز مدیریت می شوند.

وی تأکید کرد: در شرایط کنونی یک انسجام بین مسئولان و بخش خصوصی لازم است، چراکه در شرایط جنگ اقتصادی آمریکا و متحدانش، انسجام و تصمیمات مدبرانه و جهادی ضروری است.

عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه این نشست با تأکید بر ضرورت تخصیص ارز به بخش تولید و تأمین امکانات این بخش اظهار داشت: این اقدام باید سرعت بیشتری یابد و کالاهای اساسی و دارو هم که نیاز مردم است، باید مدنظر باشد و از تخصیص ارز به مسائل غیرضروری باید پرهیز شود.

وی با اشاره به موضوع بازار ثانویه ارز تصریح کرد: در این بازار توافقی، آن میزان ارز که در اختیار مردم است با هدایت و مدیریت بانک مرکزی عرضه می شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین بر ضرورت مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه از طریق ارز این کشورها تأکید کرد.