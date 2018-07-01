بازار همدان در تلاطم گرانی/سیستم نظارت ناکارآمد است

خبرگزاری مهر – گروه استانها: مسیر را بهسرعت طی میکند و از هر مغازه و فروشگاه قیمت میگیرد و به فروشگاه بعدی میرود تا شاید به مقدار پولی که همراه خود آورده بتواند کالاهای موردنیازش را تهیه کند.
یکی پس از دیگری مغازهها را طی میکند و با نگاهی به لیست خریدی که همراه خود آورده به امید تهیه آنچه نیاز دارد راستهبازارها را طی میکند و در آخر با نیمی ازآنچه در لیست یادداشت کرده درحالیکه دیگر پولی برایش نمانده راهی منزل میشود.
سخت شدن شرایط زندگی برای مردم راه آنها را کمتر به بازار مرکزی همدان میاندازد این تصویر حالوروز شمار زیادی از شهروندان همدانی است که بازار مرکزی همدان را برای خرید انتخاب میکنند و پا به بازار همدان میگذارند؛ هرچند این ایام رونق بازار همدان نیز کم شده و سخت شدن شرایط زندگی برای مردم راه آنها را کمتر به بازار مرکزی همدان میاندازد.
یکی از شهروندان همدانی که برای خرید گوشت به راستهبازار سبزهمیدان همدان آمده است در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه همسر من یک کارمند دولت است و خودم همخانه دار هستم و بهنوعی منظورم این است که حقوق ماهانه ۲ میلیون تومان را باید برای یک ماه مدیریت کنم، گفت: پس از کسر اجازه خانه و پرداخت قبوض و سایر اقدامات تنها ۲۳۰ هزار تومان برای تهیه مایحتاج خوراک ماهانه دست مرا میگیرد که آنهم با زحمت فراوان و چشمپوشی از برخی خریدها تا سر ماه میرساندم.
مریم بابیان اینکه طی دو سه هفته اخیر هر بار به بازار آمده با افزایش قابلتوجه قیمتها روبرو شده که همین امر مانع خرید شده است، گفت: من یک فرزند ۳ ساله دارم که باید نیازهای او را هم برآورده کنم.
حقوق همسر من ثابت است اما افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد وی با تأکید بر اینکه زندگی هرروز سختتر میشود چراکه حقوق همسر من ثابت است اما افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد، گفت: با این رویه روزبهروز سبد خرید خانواده ما کوچک و کوچکتر میشود.
یکی دیگر از شهروندان همدانی که خود را بازنشسته آموزشوپرورش معرفی کرد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه حقوق امسال من حدود ۱۰ درصد افزایشیافته اما قیمت کالاها و وضعیت بازار فراتر از انتظار ما پیش میرود و هر مرتبه که به فروشگاهی برای خرید مراجعه میکنم افزایش قیمت محسوس است، گفت: به نظر میرسد بازار همدان رهاشده است.
امامی بابیان اینکه مگر حقوق یک بازنشسته چقدر است که توانایی جوابگویی به نیاز خانواده خود را داشته باشد، گفت: پیش از افزایش قیمتها به شکل کنونی حقوق من تا نیمه ماه هم جوابگو نبود و حال با وضعیت پیشآمده نمیدانم چه باید کرد.
اما گذشته از صحبتهای شهروندان همدانی که در کلام اکثر آنها نارضایتی از وضعیت بازار همدان وجود داشت و افزایش قیمتها را غیرقابلباور میدانستند، کاسبان و مغازهداران نیز به وضعیت موجود معترض بودند.
در همین خصوص سری به بازار مرکزی همدان زدیم و با چند تن از کاسبان این بازار به بحث و گفتگو نشستیم.
افزایش قیمت برخی اقلام تا ۲۰۰ درصد
در ابتدای ورود به بازار همدان سری به فروشگاههای عرضه ادویهجات و کالاهای خشک زدیم که یکی از مغازهداران بازار همدان که به عرضه فراوردههای خشک گیاهی و ادویهجات مشغول بود در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون تغییر قیمت اجناس در بازار همدان بابیان اینکه افزایش قیمتها خارج از تصور است و در برخی اقلام تا ۲۰۰ درصد افزایش صورت گرفته است، گفت: بهطور میانگین میتوان گفت تمامی اجناسی که بنده در مغازه خود نمونه آن را عرضه میکنم از ۲۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند.
وی بابیان اینکه گران شدن کالاها یکطرف و راکد شدن بازار یکطرف دیگر مشکل ساز شده است، عنوان کرد: طی دو سه هفته اخیر بازار خریدوفروش بهشدت تحت تأثیر قرارگرفته و به نظر میرسد جیب مردم خالی است و قدرت خرید ندارند.
نقدینگی در دست مردم بسیار اندک است
وی بابیان اینکه نقدینگی در دست مردم بسیار اندک است، ادامه داد: با افزایش قیمت ارز و دلار تمامی بازار تحت تأثیر قرارگرفته و امرار و معاش مردم با مشکل روبرو شده است.
وی بابیان اینکه وضعیت بازار بهگونهای پیش میرود که ما همتوان خرید کالاها به مقدار زیاد را نداریم، گفت: بنده عرضهکننده کالاهای خشک در بازار هستم و خوشبختانه با مشکل فاسدشدن اجناس به دلیل انباشته شدن و فروخته نشدن آنها روبرو نیستم اما برخی مغازهداران با این مشکل هم روبرو شدهاند.
وی بابیان اینکه بهعنوان نمونه در مغازه بنده کالایی که قبلاً به ازای هر کیلوگرم آن ۱۴ هزار تومان پول پرداخت میکردم در کمتر از یک هفته به کیلویی ۴۵ هزار تومان افزایشیافته است، گفت: هلیله سیاه ازجمله این اقلام است.
وی وضعیت بازار را ناشی از جو روانی ایجادشده عنوان کرد و گفت: متأسفانه برخی عمدهفروشان؛ کالاهایی را که پیش از سال جدید و باقیمت کمتری خریداری کردهاند در وضعیت فعلی وارد بازار کرده و به قیمت چند برابر عرضه میکنند.
مسیر را ادامه دادم و همانطور که از هر مغازه به مغازه دیگر قیمتها را بررسی میکردم وارد مغازه لباسفروشی در ورودی سبزهمیدان همدان شدم.
قیمت اجناس وارداتی تا چندین برابر افزایشیافته است
مهدی که روی چهارپایه داخل مغازه نشسته بود و رفت و آمد مردم و مشتریهایی که تنها به پرسیدن قیمت لباسها اکتفا میکردند را نظاره میکرد در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه قیمت پوشاک افزایشیافته است، گفت: این اجناسی که به دیوار مغازه است وارداتی است که قیمت آنها تا چندین برابر افزایشیافته است.
وی بابیان اینکه مسئولان باید فکری به حال وضعیت پیشآمده کنند، گفت: افزایش ۲۰ درصد قیمت برای یک لباس معمولی آنهم طی یک هفته اصلاً باورکردنی نیست.
عمدهفروشها فقط بهصورت نقدی پوشاک را میفروشند
وی بابیان اینکه من به همان میزان که کالای ایرانی در فروشگاهم عرضه میکنم برای برخی مشتریان نیز که متقاضی کالاهای خارجی هستند لباس و پوشاک خارجی در مغازهام عرضه میکنم، گفت: اتفاق این روزهای بازار باعث خودداری از فروش چکی به مغازهداران است و عمدهفروشها فقط بهصورت نقدی پوشاک را میفروشند که این کار را برای ما سختتر کرده است.
مهدی بابیان اینکه توان خرید نقدی برای تمام مغازهداران مهیا نیست که من هم ازجمله همان افراد هستم، گفت: من از ۱۵ سال پیش پا به بازار گذاشتم و وارد صنف فروش پوشاک شدم که به جرئت میتوانم بگویم امسال و بهخصوص یک ماه اخیر شرایط بازار برای فروشندگان عجیب و غیرقابلباور بوده است.
درآمد ماهانه که شاید به ماهی ۳ میلیون تومان در سال گذشته میرسید در سال جدید به کمتر از یکمیلیون تومان رسیده است وی بابیان اینکه درآمد ماهانه که شاید به ماهی ۳ میلیون تومان در سال گذشته میرسید در سال جدید به کمتر از یکمیلیون تومان رسیده است، گفت: مردم پولی در دست ندارند که صرف خرید پوشاک کنند و من بهواقع این موضوع را درک میکنم.
مهدی کاهش قیمت دلار را راهکار رساندن بازار به تعادل برشمرد و افزود: با دلار ۹ هزار تومان در بازارچه کسی قدرت خرید دارد که انتظار داشته باشیم فروشها بالا رود.
وی بابیان اینکه ضرورت خرید نقدی از عمدهفروشان باعث شده مغازهها همان اجناس ماههای قبل را عرضه کنند و توان ارائه اجناس جدید به مشتریان را نداشته باشند، گفت: اینکه کمکم برخی مغازهداران به سمت ورشکستگی میروند واقعاً نگرانکننده است.
قدمزنان راستهبازارهای همدان را طی کردم و این بار وارد یک فروشگاه لوازمخانگی شدم.
افزایش قیمت دلار وضعیت بازار لوازمخانگی را بههمریخته است
بابایی که در حال حسابوکتاب دفتر اقساط مشتریان خود بود در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه افزایش قیمت دلار وضعیت بازار لوازمخانگی را بههمریخته است، گفت: گذشته از کالاهای بزرگ خانگی حتی کالاهای خرد و کوچک نیز تحت تأثیر قرارگرفتهاند بهطوریکه کالایی که تا چند هفته قبل ۵۰ هزار تومان فروخته میشد به ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزار تومان رسیده است.
قیمت لوازم خانگی ساعتی شده بهطوریکه صبح نرخ اجناس یک رقم و عصر رقمی دیگر است وی بابیان اینکه مردم قدرت خرید ندارند و میزان فروش ما هم تحت تأثیر قرارگرفته است، گفت: قیمت لوازم خانگی ساعتی شده بهطوریکه صبح نرخ اجناس یک رقم و عصر رقمی دیگر است.
وی بابیان اینکه کالایی که امروز صبح به مشتری بفروشیم فردا قطعاً باید پول بیشتری برای آن بپردازیم تا دوباره مغازه را شارژ کنیم، گفت: تمام عمدهفروشان و عرضهکنندگان لوازمخانگی معیار معاملات را دلار ۹ هزارتومانی عنوان میکنند و اصلاً خبری از دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست.
وی بابیان اینکه تاجرها از وضعیت بازار سوءاستفاده میکنند، گفت: برخی تجار کالا را با دلار ۴۲۰۰ تومانی خریداری میکنند اما در شرایط فعلی آن را با دلار به نرخ بالا به خردهفروش میدهند و همین امر به التهاب بازار افزوده است.
بابایی بابیان اینکه کالایی در بخش لوازمخانگی وجود ندارد که افزایش قیمت نداشته باشد، گفت: تمام کالاها بدون استثنا گرانتر شدهاند و تنها درصد گران شدن آنها متفاوت است.
وی با اشاره به پارچ و لیوان کریستالی که پشت ویترین مغازهاش گذاشته است، گفت: میزان افزایش قیمت کالاها بیرویه و خارج از انتظار است و تمام اجناس بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته و با مدرک تمام صحبتهایم را ثابت میکنم.
کالایی که پیشازاین ۲۲ هزار تومان فروخته میشد بهیکباره به ۵۶ هزار تومان افزایشیافته است وی بابیان اینکه کالایی که پیشازاین ۲۲ هزار تومان فروخته میشد بهیکباره به ۵۶ هزار تومان افزایشیافته است، گفت: ۱۷ سال است که در بازار همدان کاسبی میکنم و تا وقتی دولت بهصورت مستقیم وارد عمل نشود بازار آرامش نخواهد گرفت.
بابایی بابیان اینکه لیست عرضهکنندگان لوازمخانگی در دست دولت است و بهراحتی میتواند بازار را مدیریت کند، گفت: تجار به ما اعلام کردهاند که دلار را بهصورت نقدی از بازار آزاد تهیه میکنند و دولت دلار در اختیار آنها نگذاشته و همین موضوع را دلیل افزایش قیمتها ذکر میکنند.
گذشته از کاسبان بازار همدان صاحبان اغذیهفروشیها و رستورانها نیز به وضعیت پیشآمده معترض بودند بهطوریکه یکی از صاحبان مغازههای فروش فست فود در خیابان مهدیه همدان در گفتگو با خبرنگار مهر به ذکر وضعیت موجود پرداخت.
شمار مشتریانم کم شده است
وی که چند سالی است در این شغل فعالیت دارد بابیان اینکه اجناس موردنیاز رستورانم را طی هفته اخیر باقیمت چند برابر تهیهکردهام، عنوان کرد: شمار مشتریانم کم شده است.
وی بابیان اینکه نکته جالب درفروش کالاها این است که اخیراً برای برخی کالاها قیمت مصرفکننده روی کالا درج نمیشود، عنوان کرد: در اعتراض به این اقدام عنوان میکنند شما کالا را هر قیمتی دوست داشتی عرضه کن.
عدهای سودجو به دنبال گرفتن ماهی از آب گلآلود هستند
وی بابیان اینکه به معنای واقعی بازار رهاشده است و عدهای سودجو نیز به دنبال گرفتن ماهی از آب گلآلود هستند، افزود: چرا باید در کمتر از یک ماه برای یک کالا قیمتی ۲ و نیم برابر پرداخت کنم.
اما اینها صحبتهای برخی از کاسبان و بازاریان همدان بود که وقتی با آنها گفتگو میکردم ناراحتی از وضعیت به وجود آمده در چهره آنها هویدا بود.
آنچه مسلم است در وضعیت موجود باید مسئولان دستبهکار شوند و همانطور که بارها عنوانشده بازار را به حال خود رها نکنند هرچند به گفته مسئولان تعزیرات حکومتی و اصناف اقداماتی انجامشده ولی به نظر میرسد اصلاً جوابگو نبوده است.
واحدهای صنفی برای کسبوکار با مشکل مواجه شدهاند
در همین خصوص دبیر اتاق اصناف همدان بابیان اینکه واحدهای صنفی برای کسبوکار با مشکل مواجه شدهاند، عنوان کرد: متأسفانه برخی تجار اجناس لازم و حتی اجناسی که پیشتر تهیهکردهاند را نیز در اختیار بازار قرار نمیدهند.
احمد گازرانی با اشاره به اینکه عمدهفروشان از فروش اجناس خودداری میکنند، افزود: عمدهفروش به دنبال کسب حداکثر سود از کالایی است که ممکن است ۶ ماه تا یک سال پیش باقیمت قدیم دلار وارد کرده است.
وی بابیان اینکه در شرایط فعلی صاحبان کالا قیمت دلخواه خود را به خریدار عرضه میکنند، گفت: دستگاههای متولی باید با متخلفان برخورد کنند.
افزایش قیمت بهاندازه منطقی اشکالی ندارد اما عدم عرضه کالا بازار را ملتهب میکند وی بابیان اینکه افزایش قیمت بهاندازه منطقی اشکالی ندارد اما عدم عرضه کالا بازار را ملتهب میکند، گفت: تصمیمات لحظهای به التهاب بازار دامن میزند.
رئیس اتحادیه لوازمخانگی همدان نیز بابیان اینکه اتفاقاتی که در بازار رخداده از پیشبینیها جلوتر زده است، گفت: امکان سفارش کالا وجود ندارد.
امیر خانجانی بابیان اینکه با همدلی و اتخاذ سیاستهای درست اقتصادی این مشکل حلشدنی است، گفت: در شرایط فعلی گرانیها را شاهد هستیم که به سبب رها شدن بازار است.
اما در همین خصوص نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اوضاع معیشتی و اقتصادی و مشکلات بازار را ناشی از ضعف مدیریتی برشمرد.
حمیدرضا حاجی بابایی گفت: روحیه اشرافی گری و از همه مهمتر جنگ اقتصادی تمامعیار دشمنان در این اوضاع بیتأثیر نیست و زمان ایستادگی و مقاومت در معبرهای جنگ اقتصادی فرارسیده است.
باید با مردم صادقانه سخن گفت
حاجی بابایی بر لزوم تشکیل کمیتههای تخصصی با حضور چهرههای تأثیرگذار اقتصادی، وزرا، نمایندگان، کارشناسان زبده و متعهد اقتصادی کشور، برای آسیبشناسی دقیق وضع موجود و تدوین برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تأکید کرد و گفت: باید با مردم صادقانه سخن گفت.
وی گفت: امروز وظیفه مسئولان در هر جایگاه این است که حسن نیت، تعهد و صداقت خود را در پاسخگویی به مطالبات مردمی که مهمترین آن امنیت اقتصادی است ثابت کنند.
وی بابیان اینکه باید بازمان شناسی دقیق برای حل مشکلات و مدیریت هوشمندانه و مبتنی بر بصیرت داشت، گفت: اکنون زمان همدلی است.
با این تفاسیر آنچه از گزارش برمیآید اینکه در شرایط فعلی عدهای سودجو به التهاب بازار دامن میزنند که در این زمینه باید مانع از فعالیت آنان شد و مسئولان نیز نباید تنها به سخنرانی و تائید گرانیها اکتفا کردند بلکه باید شرایط بازار را سامان ببخشند تا بیش از این مردم در رنج نباشند.
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