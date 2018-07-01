تشکیل جلسه فوق العاده با وزرای نیرو و کشاورزی با موضوع شوری آب

غلامرضا شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از رئیس مجلس خواستم با توجه به وخامت وضعیت زندگی در شهرستان آبادان از نظر شوری، بی آبی و وقوع فاجعه زیست محیطی که به رغم تذکرات و یادآوری های مکرر مسئولان امر با سهل انگاری و برخورد غیر مسئولانه برخی مدیران با این مسئله مواجه هستیم، تشکیل جلسه مشترک فوق العاده ای با حضور وزرای کشاورزی و نیرو را در دستور کار قرار دهد.

وی افزود: رها سازی بدون فوت وقت آب پشت سدهای استان خوزستان به منظور پس زدن آب شور دریا در رودخانه بهمنشیر از دیگر موارد درخواستی از رئیس مجلس بود.

وی از تسریع در تکمیل سد پائین دست بهمنشیر به منظور احیاء و جلوگیری از نابودی نخیلات و کشاورزی و سرعت بخشی در تکمیل خط ۲ طرح آبرسانی غدیر به منظور افزایش حجم آب ورودی به شهرستان آبادان به عنوان دیگر موارد قابل اشاره و مورد تقاضا از لاریجانی نام برد.

وی اظهار کرد: اختصاص دستگاه آب شیرین کن با ظرفیت ۱۰۰ هزار متر مکعب در روز برای آبادان به میزان ۷۰ هزار متر مکعب و برای اروندکنار و چوئبده نیز هرکدام به میزان۱۵ هزار متر مکعب از دیگر موارد درخواست شده از رئیس مجلس بود؛ ضمن آنکه توقف و یا کاهش قابل ملاحظه برداشت آب برای اراضی تحت کشت نیشکر را نیز خواستار شدم.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تکذیب خبر رسانه معاند و مجعول الهویه، مبنی بر دعوت نمایندگان از مردم برای حضور در تجمعات هنجار شکن گفت: مطالبات بر حق شهروندان عزیز آبادانی در چهارچوب قانون مدنی مورد احترام و اهتمام مسئولان است، لذا در شرایط حساس پیش آمده با حفظ آرامش و هوشیاری منتظر تحقق وعده مسئولان و متولیان اجرای طرح ها می مانیم.

شرفی خطاب به مردم فهیم آبادانی افزود: نمایندگان شما در مجلس با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود تمامی جوانب را مورد رصد و بررسی قرار داده اند و با توجه به عزم و اراده ای که در راستای پیشرفت این طرح مشاهده می شود بسیار خوشبین تر هستیم که این وعده در ۱۵ تیرماه به بهره برداری برسد.

وی اظهار کرد: هرگونه حرکت ساختار شکنانه که سنخیتی با مطالبه مسالمت آمیز مدنی و اجتماعی مردم نداشته باشد، محکوم است و تنها مردم مظلوم و دردمند آبادان اما آگاه و بصیر مرز این دو مقوله را به خوبی می شناسند.