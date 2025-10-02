انتقاد نماینده آبادان ازسوءمدیریت آب در خوزستان وتهدید به استیضاح وزیر

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مولوی با اشاره به وضعیت بحرانی آب در خوزستان اظهار کرد: امسال به دلیل خشکسالی، کاهش نزولات جوی، نبود نظارت کافی بر برداشت‌های غیرمجاز و همچنین عدم ارائه الگوی کشت مناسب از سوی جهاد کشاورزی، شهرهای جنوبی استان از جمله آبادان، خرمشهر، شادگان و اروندکنار به شدت با تنش آبی در بخش شرب و کشاورزی مواجه شدند.

وی افزود: بیش از دو هزار پرونده درباره برداشت‌های غیرمجاز تشکیل شده اما تاکنون اقدام مؤثری برای برخورد با متخلفان صورت نگرفته است. بر همین اساس وزیر نیرو باید در کمیسیون عمران مجلس حاضر شود و به سؤالات نمایندگان درباره این وضعیت پاسخ دهد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأخیر چند دهه‌ای در اجرای پروژه‌های حیاتی گفت: سدهای پایین‌دست کارون و بهمنشیر که مطالعات آنها از سال ۵۴ و ۵۵ انجام شده هنوز بلاتکلیف هستند و اعتباری برای آنها تخصیص نیافته است. این در حالی است که ورود آب شور از خلیج فارس به بهمنشیر خسارت جدی به کشاورزی و آب شرب وارد کرده است.

مولوی بیان کرد: برای کنترل شوری چندین بار ناچار به رهاسازی آب با حجم ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار مترمکعب بر ثانیه شدیم اما همچنان بخش‌هایی از آبادان و اروندکنار دچار مشکل هستند و این موضوع بارها موجب تشکیل شورای تأمین استان شده است.

وی بیان کرد: تکمیل سدهای مارد و پایین‌دست به ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. اگر پاسخ‌های وزیر نیرو قانع‌کننده نباشد، ما نیز همانند سایر نمایندگان خوزستان به جمع متقاضیان استیضاح وی خواهیم پیوست.