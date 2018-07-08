به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که اواخر هفته گذشته مدیریت «موسسه همشهری» پس از بررسی وضعیت مجلات در حال انتشار این موسسه - که در حال حاضر ۸ عنوان هستند - تصمیم به تمدید مهلت به سردبیران آنها برای تداوم انتشار این مجلات البته با رعایت اصل صرفهجویی در هزینهها تا سه ماهه دیگر (پایان شهریورماه) گرفت، دو روز پیش فیلمی در شبکه اجتماعی توئیتر منتشر شد که انبوهی از نسخههای فروش نرفته این مجلات را نشان میداد.
بر اساس صحبتهای فیلمبردار این تصاویر که روی فیلم شنیده میشود، بستههایی باز نشده از عناوین مختلف مجلات همشهری در یک سیلو روی هم تلنبار شدهاند و به گفته او «کوهی از برگشتیهای مجلات همشهری» را در این انبار ساختهاند؛ مجلاتی که به همان شکل آکبند خود و در بستههای بازنشده، به چاپخانه برگشتهاند.
این فیلم را «افشین امیرشاهی» گرفته که از قضا خود عضو شورای سردبیری روزنامه همشهری است. مواردی از قبیل جایگاه او به عنوان یکی از مدیران همشهری که چنین تصاویری را تهیه کرده است و در عین حال انتقاداتی که به ویژه از طرف بدنه تحریریه گروه مجلات و برخی کارکنان همشهری به انتشار این فیلم در شبکههای اجتماعی صورت گرفت، علامت سوالهایی را به وجود میآورد که طبیعتاً میبایست به آنها پاسخ داده میشد و چه کسی بهتر از خود تصویربردار!؟
«افشین امیرشاهی» خود در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم که حدود ۶ ماه پیش در انبار «حکیمیه» موسسه همشهری گرفته شد و اخیراً در شبکههای اجتماعی پخش شده است، کاملاً مصرف داخلی داشت؛ به این معنی که هدف از تهیه آن، این نبود که در فضای مجازی و سایتها و کانالها منتشر شود بلکه مخاطب آن در روزنامه همشهری، یک نفر و آن هم مدیرمسئول روزنامه بود تا بررسی شود که وضعیت انتشار و نحوه توزیع مجلات همشهری به چه صورت است؟ وضعیت آگهیهای این نشریات چگونه بوده است؟ و چرایی این نکته که پکها حتی باز هم نشدهاند، مورد بررسی قرار گیرد، میزان برگشتیها و فروش هر مجله مشخص، و در عین حال در صورت لزوم از سایر مدیران مرتبط خواسته شود گزارشهای دقیق در این باره تهیه شود.
وی با اذعان به اینکه این فیلم به صورت اتفاقی تهیه شده و حتماً اطلاعات گفته شده در فیلم نمیتواند کامل و دقیق باشد و به صورت تخمینی گفته میشود، افزود: توضیحاتی که به همراه تصاویر شنیده میشود، تقریباً همان توضیحاتی است که کارکنان انبار عنوان میکردند. ضمن اینکه بازه زمانی نسخههای برگشتی که ۳ ماه عنوان میشود، سه ماه نیست؛ بلکه ۶ ماه است؛ یعنی انبار شدن این مجلات مربوط به دوره ۶ ماهه قبل از تهیه فیلم است. در واقع نشریاتی که در این فیلم دیده میشوند که روی هم تلنبار شدهاند، نشریات همان ایام نیستند بلکه مربوط به حدود یک سال قبل هستند.
امیرشاهی در پاسخ به این سوال که وقتی شما با تلفن همراه خودتان این فیلم را گرفتهاید، چطور میشود پذیرفت که از چگونگی درز آن و انتشار فیلم در شبکههای اجتماعی بیاطلاع باشید؟، گفت: همانطور که در فیلم هم مشخص است، لحظهای که من این فیلم را میگرفتم، فرد دیگری هم در کنار من مشغول فیلم گرفتن بود و لذا صدای من در آن فیلم هم ضبط شده است. در هر حال این فیلم بدون هماهنگی در شبکههای اجتماعی قرار گرفته است.
این عضو شورای سردبیری روزنامه همشهری همچنین در واکنش به این نکته که گفته میشود هدف از انتشار چنین فیلمی آن هم در این برهه زمانی که مجلات همشهری با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند، تنها ضربه زدن به بدنه تحریریه این مجلات و خبرنگاران آن است، گفت: این نگاه، نگاه درستی نیست و اصلاً چنین قصدی وجود نداشته است؛ چرا که من در ابتدا هم اعلام کردم که از نحوه انتشار فیلم در شبکههای اجتماعی بیاطلاعم و فیلم، صرفاً مصرف داخلی (مدیرمسئول همشهری) داشته است.
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