سالانه ۲ هزارنفر از فارغ التحصیلان دکتری جذب هیات علمی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهرکرد، محمدرضا رضوان طلب با سرپرست و اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم با اشاره به طولانی شدن پروسه جذب اعضای هیات علمی گفت: دلیل این مسئله درخواست‌های متعدد است به طوری که سالانه ۱۵۰۰۰ فارغ‌التحصیلی مقطع دکتری داریم و از این تعداد ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر به عنوان عضو هیات علمی جذب می‌شوند.

در ادامه، سعید کریمی با ارائه گزارشی از وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهرکرد گفت: این دانشگاه اکنون ۳۳۰ عضو هیات علمی و بالغ‌ بر ۸۰۰۰ دانشجو دارد.

سرپرست دانشگاه شهرکرد افزود: سیاست دانشگاه شهرکرد معطوف به تبدیل شدن به یک دانشگاه پژوهش محور و کارآفرین است و در این زمینه کارهای متعددی از جمله افتتاح مرکز آپا و مرکز شتابدهی انجام شده است.