«توشیهیکو ایزوتسو» آماده نمایش شد/ قصه اسلام شناس ژاپنی

به گزارش خبرنگار مهر، کارهای ساخت مستند «توشیهیکو ایزوتسو» پرتره ای از زندگی آثار و افکار توشیهیکو ایزوتسو به کارگردانی مسعود طاهری در خرداد ماه سال جاری به اتمام رسید و اکنون آماده نمایش شده است.

توشیهیکو ایزوتسو اندیشمند، فیلسوف، اسلام شناس و قرآن پژوه ژاپنی است که نه تنها در میان جامعه علمی ایران در حوزه و دانشگاه شناخته شده است بلکه در سایر کشورهای اسلامی از جمله ترکیه، مصر، لبنان و مالزی نیز یک اسلام شناس و قرآن پژوه خوشنام است.

در این فیلم بیش از شصت تن از سراسر جهان در مورد زندگی، آثار و افکار این شخصیت علمی ژاپنی به اظهارنظر پرداخته‌اند که از جمله آنها می‌توان به سیدحسین نصر، هرمان لندولت، مهدی محقق، توشیو کورودا، آکیرا ماتسوموتو، راهب بزرگ کوسی موری موتو، پیر لوری، ویسنوسکی، خوان خوزه لوپز و همچنین شادروان داریوش شایگان اشاره کرد.

سایر افراد حاضر در این فیلم عبارتند از بهمن ذکی پور (ایزوتسو شناس)، غلامرضا اعوانی (شاگرد ایزوتسو)، نوش آفرین انصاری (دوست خانوادگی ایزوتسو)، نصرالله پورجوادی (شاگرد ایزوتسو)، کریم مجتهدی (استاد فلسفه غرب)، سیدعباس عراقچی، پیروز مجتهدزاده(استاد ژئوپلتیک)، هاشم رجب زاده، احمد پاکتچی (استاد مطالعات قرآنی)، شهریار نیازی (استاد کتابشناسی و مطالعات قرآنی) حجت الاسلام سیدمصطفی محقق داماد (استاد کلام و فقه اسلامی) حجت الاسلام سیدهادی خامنه‌ای، حجت الاسلام زمانی.

این فیلم در ۱۳ کشور جهان از جمله ایران، ژاپن، فرانسه، سوئیس، ایتالیا، ترکیه، کانادا، آمریکا، سوریه، اسپانیا، سوریه، چین تصویربرداری تصویربرداری و همه مصاحبه ها به زبان اصلی گرفته شده که تقریبا دربرگیرنده ۱۲ زبان است.

فیلم دارای ۲ نسخه فارسی و بین الملل و مدت زمان آن ۱۳۰ دقیقه است.

قرار است که این فیلم در کشورهای ایران، ژاپن و کانادا اکران خصوصی و مراسم رونمایی داشته باشد و برای سایر کشورها نیز رایزنی ها در جریان است.