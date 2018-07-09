آغاز اجراهای «بی تابستان» در جشنواره «آوینیون»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «بی‌تابستان» (Summerless) جدیدترین تولید گروه تئاتر «مهر» به نویسندگی و کارگردانی امیررضا کوهستانی است که به عنوان یکی از آثار شرکت‌کننده در بخش اصلی هفتاد و دومین فستیوال بین المللی «آوینیون» اجراهای خود را آغاز کرد.

این نمایش در این فستیوال هفت اجرا خواهد داشت.

داستان جدیدترین نمایش کوهستانی در یک مدرسه ابتدایی اتفاق می‌افتد و سعید چنگیزیان، لیلی رشیدی و مونا احمدی بازیگران این نمایش‌ هستند. پیش از این کوهستانی با چنگیزیان در نمایش‌های «اتوپیاها»، «۱۷ دی کجا بودی؟» و «ایوانف» همکاری کرده بود، مونا احمدی را هم پیش از این در نمایش «شنیدن» به عنوان بازیگر کنار خود داشت اما برای لیلی رشیدی، «بی‌تابستان» اولین تجربه همکاری با کوهستانی است.

از عوامل این نمایش می توان به محمدرضا حسین زاده دستیار کارگردان، برنامه ریز و مدیرتولید، شهریار حاتمی طراحی صحنه، شیما میرحمیدی طراحی لباس، علی شیرخدایی و داوود صدری طراحی و اجرای ویدیو، آنکیدو دارش ساخت موسیقی، رضا خاکساری و رضا مصطفی پور و بهارک خاوری گروه کارگردانی، روح الله زندی فرد مشاور رسانه ای اشاره کرد.