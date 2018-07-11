فعالیت ۷۰ سمن در حوزه گردشگری/جوانان صنعت توریسم را هدایت می کنند

محمدمهدی تندگویان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۲ هزار سازمان مردم نهاد جوانان در سراسر کشور داریم، افزود: این سمنها هرکدام در یک حوزه مشخص فعالیت می کنند و همین مساله نیاز به هماهنگی بین این سازمانهای مردم نهاد را بیش از پیش مشخص می کند.

وی ادامه داد: تشکیل شبکه های تخصصی سازمانهای مردم نهاد به صورت آزمایشی شروع شده و شبکه ملی گردشگری سازمانهای مردم نهاد جوانان تشکیل شده است.

معاون وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه در کشور حدود ۷۰ تشکل جوانان فعال در کشور در زمینه گردشگری و بوم گردی فعال هستند، تاکید کرد: با ایجاد شبکه و تخصصی شدن این اقدامات، مشتری و گردشگر خارجی و داخلی بیشتر می شود. همچنین با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و گرفتن شناسه ثبت، تمام سمنهای فعال در حوزه گردشگری به یک شبکه تبدیل می شوند که می توانند بحث گردشگری در کل کشور را هدایت کنند.

تندگویان گفت: با این اقدام، از لحظه ورود یک توریست می توانیم شبکه بوم گردی که در تمامی استانها فعال است را معرفی کنیم و پس از توانمند شدن، این شبکه می تواند در اختیار میراث فرهنگی قرار گیرد و به گردشگری کل کشور گه توریست خارجی و چه گردشگر داخلی کمک کند.

وی افزود: دبیرخانه شبکه ملی گردشگری جوانان در تبریز شکل گرفته و همه تشکلها در این شبکه ثبت می شوند. در ادامه در کشور هفت پهنه تعریف شده است و هفت نفر از دبیران تشکلهای مرتبط، مسئول این پهنه ها شده اند و موظفند تمامی استعدادهای گردشگری منطقه را رصد و نظم گردشگری کشور را با ایجاد شبکه تخصصی ایجاد کنند.

معاون ساماندهی امور جوانان تاکید کرد: شبکه ملی گردشگری جوانان این تشکلها را به شدت تقویت می کند. در حوزه کارآفرینی هم همین شبکه تخصصی شکل گرفته است و قرار است در آینده سمنها در موضوعات هنری دارای یک شبکه تخصصی شوند.

تندگویان اضافه کرد: معتقدیم در حوزه مذهبی هم نیازمند این شبکه هستیم. همچنین قرار است پایشی در حوزه فعالیت سمنها در حوزه اقتصاد انجام شود تا بر مبنای آن یک شبکه تخصصی تشکیل شود. به طور قطع دستاوردهای شبکه های موجود سنجیده می شود تا از تجربیات فعلی برای برنامه های بعدی استفاده کنیم. تشکیل این شبکه ها به پایش فعالیت سمنها هم کمک می کند.

وی گفت: اگر یک سازمان مردم نهاد در یک حوزه تخصصی فعالیت درخوری ندارد یا باید رشد کنند و توانمند شود یا از چرخه خارج شود. سال آینده سمنهای تخصصی رتبه بندی می شوند و براساس رتبه ای که به دست می آورند در مورد آنها تصمیم گیری می کنیم.