به گزارش خبرنگار مهر، زهراصدراعظم نوری، در جریان جلسه کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر که با موضوع حفظ روددره‌ها برگزار شده بود، گفت: روددره‌ها منابع طبیعی ارزشمند شهر تهران هستند که باید حفظ شوند. در جاهایی که این منابع طبیعی وجود ندارد، به صورت مصنوعی ان ها را ایجاد می‌کنند اما ما که در شهر تهران این منابع را داریم ان ها راحفظ نمی‌کنیم. اینها ارزش‌های طبیعی هستند اما اقدامات ما ضد ارزش است.

وی با تقدیر از عملکرد حوزه عمرانی برای حفاظت از رود دره‌ها اظهار کرد: متاسفانه در شهرداری تغییرات درون سازمانی به جای آن که قائم به سیستم باشد قائم به فرد است و البته شاید این موضوع جزو ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه است.

به گفته نوری، باید ضمانت لازم برای حفظ و نگهداری رود دره‌‍‌ها ایجاد و در عین هماهنگی بین تمام زیرمجموعه‌های شهرداری این موضوع به عنوان یک سیاست نهادینه شود. همچنین باید از کار سلیقه‌ای و موردی اجتناب شود.

رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شهر تهران ادامه داد: حوزه های شهرسازی، فنی و عمرانی شهرداری باید نقش موثرتری داشته و در عین حال شهرداران مناطق ذی‌ربط نیز با آن‌ها در این حوزه هماهنگ باشند و در عین حال مناطق درگیر شوند و نگاه محیط‌زیستی پیدا کنند.

وی با بیان اینکه نمی‌شود یک نسخه برای همه روددره‌ها تجویز کرد، گفت: نباید نگاه وحدت‌بخش به همه آن‌ها داشت، روددره فرحزاد با رود دره درکه متفاوت است اما باید اولویت‌بندی شوند و حتما نیز در برنامه سوم پنج ساله شهرداری، برنامه حفاظت و نگهداری رود دره‌ها دیده شود. لازم نیست شورا در هر حوزه‌ای وارد شود؛ همین که چند کار اساسی را به سرانجام برساند و نتایج مثبت آن قابل مشاهده برای شهروندان باشد، کافی است.

رئیس کمیته محیط زیست با بیان اینکه با توجه به رویکرد شهرداری تهران نسبت به موضوع مسائل محیط زیستی و تدوین برنامه سوم، باید جهت‌گیری‌ها درخصوص رود-دره‌ها و سیاست‌های آبی تهران مشخص و شفاف شود، تاکید کرد: احیا رود دره‌ها در شهر تهران نیازمند ۶۰۰ میلیارد تومان طی مدت پنج سال است و همین مسئله ضروری می‌سازد اقداماتی برای توجیه‌پذیری انجام این طرح‌ها صورت گیرد.

در ادامه سید آرش حسینی میلانی گفت: براساس برنامه دوم توسعه شهر تهران، شهرداری تهران قرار بود مطالعاتی برای حفظ و احیای تهران انجام دهد که مطالعات مذکور انجام گرفت اما اقدام عملیاتی قابل توجهی در این باره انجام نشد.

وی به تغییر رویکرد شهرداری تهران در مسائل محیط زیستی اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به رویکرد شهرداری تهران نسبت به موضوع مسائل محیط زیستی و تدوین برنامه سوم، باید جهت‌گیری‌ها درخصوص رود-دره‌ها و سیاست‌های آبی تهران مشخص و شفاف شود.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه حفظ محیط زیست در شهر تهران هزینه دارد، تصریح کرد: احیا رود-دره‌ها در شهر تهران نیازمند ۶۰۰ میلیارد تومان طی مدت پنج سال است و همین مسئله ضروری می‌سازد اقداماتی برای توجیه‌پذیری انجام این طرح‌ها صورت گیرد چون انجام آن از نظر محیط زیستی برای شهر تهران ضروری است.

حسینی میلانی با بیان اینکه ایمن‌سازی و رویکردهای فنی عمرانی محور غالب سال‌های گذشته نسبت به موضوع رود-دره‌ها بوده است، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون این رود-دره‌ها ایمن شده اما این ایمنی به بهای از بین رفتن ویژگی‌های اکولوژیکی و زیست محیطی آنها بوده است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون که احیای رود-دره‌ها مورد توجه قرار گرفته، این مسئله باید با ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی پیوند زده شود. رسیدن به نقطه یا نقاط مشترک با حوزه‌های دیگر، موجب همگرایی و همراهی سایر برنامه های شهری نیز می‌شود که نمونه این نقطه مشترک را می‌توان گردشگری سبز مثال زد.

سخنگوی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا، با بیان اینکه مطالعات صورت گرفته درباره وضعیت رود-دره‌ها امکان پذیری تغذیه قابل تحقق در سفره‌های آب‌های زیرزمینی را روشن نکرده است، ابراز داشت: مسئله کیفیت آب اگر در قسمت‌های بالادستی رودخانه حل شود، آنگاه ما با آسیب‌ها و مشکلات کمتری در قسمت‌های پایین‌دستی، واقع در دشت تهران روبه‌رو خواهیم بود لذا رفع و کنترل آلودگی‌های رود-دره‌ها دارای بالاترین اولویت است.