تیم کشتی فرنگی جوانان مقتدرانه قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا در روزهای ۲۶ و ۲۷ تیرماه در شهر دهلی نو برگزار شد. در پایان تیم ایران توسط پویا ناصر پور، بهرام معروف خانی، امین کاویانی نژاد، حسین فروزنده، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده به ترتیب در اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۲، ۸۲، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم صاحب مدال طلا، علی رضا نجاتی، شایان عفیفی و وحید دادخواه در اوزان ۶۰، ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم صاحب مدال نقره و سجاد ایمان طلب در وزن ۶۷ کیلوگرم صاحب مدال برنز شد و با کسب ۲۲۵ امتیاز و با اقتدار به عنوان قهرمانی رسید.

پس از تیم ایران نیز تیم های قزاقستان و قرقیزستان به ترتیب با ۱۴۷ و ۱۳۵ امتیاز دوم و سوم شدند.

نتایج کشتی‌گیران کشورمان در این رقابت ها به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم پویا ناصر پور پس از استراحت در دور اول در دور دوم به مصاف جائه آنگ از کره جنوبی رفت و با نتیجه ۸-۰به برتری رسید.ناصر پور در گام بعدی ودر مرحله نیمه نهایی بورونوف از قزقیزستان را ۸-۰ شکست داد و به دیدار نهایی راه یافت. وی در دیدار فینال نیز با نتیجه ۸ بر صفر ویجی از هندوستان را از پیش رو برداشت و صاحب مدال طلا شد.



در وزن ۶۰ کیلوگرم علی رضا نجاتی در دور نخست مقابل مازیتوف از تاجیکستان به برتری رسید(حریف حاضر نشد) وی در دور دوم کانزار بیک از قرقیزستان را با نتیجه ۹-۰ شکست داد. نجاتی در مرحله نیمه نهایی نیز تیرکاشف از ازبکستان را با نتیجه ۷-۷ مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار پایانی مقابل گالیم کابدوناساروف از کشور قزاقستان با نتیجه ۱۰ بر ۲ شکست خورد و به مدال نقره رسید.



در وزن ۶۳ کیلوگرم بهرام معروف خانی پس از استراحت در دور نخست آسیبمایف از قزاقستان را ۱۰-۰ شکست داد. معروف خانی در مرحله نیمه نهایی ۷-۴ از سد تازایف از ترکمنستان گذشت و فینالیست شد. وی در کشتی پایانی مقابل مدال کامول کوزیف از ازبکستان با نتیجه ۷ بر ۴ به پیروزی رسید و به مدال طلا دست یافت.



در وزن ۶۷ کیلوگرم سجاد ایمان طلب در دور اول کیم از کره جنوبی را ۵ بر ۲ شکست داد اما در دور دوم مقابل ابراگیموف از قرقیزستان با نتیجه ۹ بر صفر شکست خورد. وی با توجه به راهیابی حریفش به دیدار فینال به گروه بازنده ها رفت و در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر خامحان از تایلند را شکست داد و به دیدار رده بندی راه یافت. ایمان طلب در این دیدار میلکیت هودا از هند را با نتیجه ۷ بر صفر مغلوب کرد و صاحب مدال برنز شد.



در وزن وزن ۷۲ کیلوگرم امین کاویانی نژاد در دور نخست حسین اف از ازبکستان را ۱۰-۱ شکست داد وی در گام دوم مالیک از هندوستان را ۹ بر صفر مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. کاویانی نژاد در این مرحله مقابل کوساکا از ژاپن با نتیجه ۸ بر صفر پیروز شد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر از سد بک سلطان نظربایف از قرقیزستان گذشت و به مدال طلا دست یافت.



در وزن ۷۷ کیلوگرم شایان عفیفی پس از استراحت در دور نخست در دور بعد به مصاف بیک توردیف از قرقیزستان رفت و حریف خود را ۴-۰ شکست داد و گام به مرحله نیمه نهایی گذاشت.عفیفی در این مرحله یاماساکی ازژاپن را ۱۰- صفر شکست داد و به فینال راه پیدا کرد.عفیفی در دیدار فینال مقابل ساجان از هند با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب شد و به مدال نقره رسید.



در وزن ۸۲ حسین فروزنده در دور اول مقابل ساساکی از ژاپن ۹-۰ به برتری رسید و به نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله نیز استانسیلاو ریل اسکیو از قزاقستان را ۵-۰ شکست داد و راهی دیدار فینال شد. فروزنده در این دیدار مقابل آزات سالیدینوف از قرقیزستان با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد.



در وزن ۸۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل تویومورا از ژاپن در حالی که ۴-۰ جلو بود حریف خود را ضربه فنی کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل کومار سونیل از هند به پیروزی ۹-۰ رسید و به فینال راه یافت. ساروی در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر از سد مایمایتی کایسایر از کشور چین گذشت و صاحب مدال طلا شد.



در وزن ۹۷ کیلوگرم وحید دادخواه در دور نخست به مصاف گوربوژنیک از قزاقستان رفت و در یک کشتی نفسگیر با نتیجه ۵ بر ۲ به پیروزی رسید. وی در دور دوم کی ون از کره جنوبی را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد. و در مرحله نیمه نهایی نیز مقابل ویروش کندو از هندوستان ۸-۶ به برتری رسید و به دیدار فینال راه پیدا کرد. دادخواه در این دیدار مقابل تمور ماماجانوف از ازبکستان با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد به مدال نقره رسید.



در وزن ۱۳۰ کیلوگرم امین میرزازاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با ساونکوف از قزاقستان روبرو شد و حریف خود را با حساب ۲-۱ مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله لیانگ از چین را۸-۰ شکست داد و فینالیست شد. وی در دیدار نهایی نیز با نتیجه ۲ بر یک آریان پانوار از هند را مغلوب کرد و به مدال طلا دست یافت.



رده بندی تیمی: ۱- ایران ۲۲۵ امتیاز ۲- قزاقستان ۱۴۷ امتیاز ۳- قرقیزستان ۱۳۵ امتیاز ۴- هند ۱۲۹ امتیاز ۵- ازبکستان ۱۱۷ امتیاز ۶- ژاپن ۱۰۲ امتیاز ۷- کره جنوبی ۹۷ امتیاز ۸- چین ۸۰ امتیاز ۹- تاجیکستان ۴۶ امتیاز ۱۰- ترکمنستان ۲۸ امتیاز