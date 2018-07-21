بانکها ۱۶۰ واحد تولیدی مازندران را تملیک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی ظهر شنبه در آیین تقدیر از برترین های بخش صنعت و معدن استان با اشاره به اینکه ۴۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در شهرکهای صنعتی استان توسط بانکها تملیک شده بود، افزود: با تلاش ها و پیگیری های صورت گرفته، این شمار به ۱۶۰ واحد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه شرایط کشور متفاوت شده است اظهار داشت: در دنیای توسعه یافته برای ورود به عرصه صنعت و تجارت، آنالیزی از شرایط صورت می دهد و در حوزه کسب و کار کس دیگری برای فعال اقتصادی تصمیم نخواهد گرفت.

وی افزود: اکنون دچار وضعیتی شده ایم که دولت توانمند و ملت توانمند باید روی توانمندسازی ملی کار و تلاش کند و اکنون هزینه های استقلال خود را می پردازیم.

استاندار مازندران اظهار داشت: میلیاردها دلاری که از خزانه دولت های عربی علیه ایران و جنگل تحمیلی هزینه شده است به دلیل استقلال طلبی جمهوری اسلامی است.

اسلامی، فشار از بیرون و گسست از درون را یکی از استراتژی های دشمنان علیه ایران برشمرد و گفت: مواد خام فروختن استراتژی قدرت آفرین نیست و کالاهای نوین را صادرکردن باید در دستور کار قرار دهیم.

وی افزود: ما کشوری بزرگ و قدرتمند هستیم و باید فضا برای فعالیت مردم گسترده تر و بازتر شود و مزاحمت های فراروی تولید را رفع کنیم.

استاندار مازندران با اشاره به اسکن و پایش تمامی واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی استان یادآور شد: بیمه، مالیات، ارزش افزوده، بدهی بانکی و غیره از جمله مشکلات واحدهای تولیدی است.

وی با بیان اینکه تحریم های دشمن حرف نیست افزود: ما برای کشور جان و خون داده ایم و آنان هرگز نمی توانند کاری از پیش برند و امروز به اتحاد و همدلی و خرد جمعی نیاز داریم و هرگز نباید در اتاق دربسته برای مردم تصمیم گرفت.

استاندار مازندران با تاکید براینکه بازار با عرضه و تقاضا رونق می گیرد و نمی توان دستوری آن را رونق داد گفت: باید قدرت خرید ایجاد کنیم و باید جدول منابع و مصرف ارزی استخراج شود.

وی میزان صادرات استان در سال قبل را ۴۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: باید بررسی کنیم در ازای صادرات چه چیزی وارد کشور شده است و باید از بازار پولی و مالی به سمت بازار سرمایه هجرت کنیم.

اسلامی با تاکید براینکه کارتهای بازرگانی را باید جمع کرد و به اهلش سپرد گفت: هدف تحریم از بین بردن مقبولیت نظام است و آنان نمی توانند مشروعیت نظام را از بین ببرند.