طرح تاپ برای ارتباط صنعت بادانشگاه و اشتغال دانشجویان اجرا میشود

برات قادریان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت اجرای طرح «تاپ» (توانمندسازی و توسعه اشتغال پایدار) اظهارداشت: دولت برای رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال فراگیر در کشور طرحی نو، تحت عنوان توانمندسازی و توسعۀ اشتغال پایدار «تاپ» را توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا می کند.

وی اضافه کرد: این طرح در واقع راهبرد اساسی در طرح توانمندسازی و توسعۀ اشتغال پایدار در بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری کشور، برای تحقق توسعه دانش بنیان بنگاه ها و ظرفیت سازی اشتغال از طریق خلق ارزش افزودۀ جدید و تأمین اشتغال پایدار است.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت گفت: طرح تاپ یک سال است که با کمک بخش های مختلف دولتی، خصوصی، دانشگاهها و صنعت آغاز شده و نظر ساده ای دارد و بر اساس عرضه و تقاضا استوار است.

وی بیان کرد: در کارهای تولیدی صنعتی و خدماتی به نیروی انسانی توانمند، خلاقیت و نوآوری نیازمندیم تا از طریق منابع انسانی تحصیل کرده، ماهر و متعهد بتوانیم به رونق تولید کمک کنیم.

قبادیان یادآورشد: اگر امروز در صنعت و بنگاههای اقتصادی با مشکلات فنی و علمی مواجهیم اما منابع انسانی توانمندی هم داریم که بیش از ۵ میلیون دانشجو از آن گروه هستند که سالانه یک میلیون نفر وارد بازار کار می شوند که باید برای آنها تدبیر کنیم.

وی اضافه کرد: فارغ التحصیل امروز شاید نیروی بیکار فردا باشد لذا باید در همان دوره دانشگاه این نیروها وارد صنعت شوند و با ارتباط با صنعت از توان آنها استفاده کنیم.

قبادیان گفت: تمرکز بر نیروی انسانی تحصیل کرده که دارای مهارت و توانمندی باشد، موجب انتقال ظرفیت های جدیدی برای توسعۀ فنآوری های نوآورانه به بنگاه های اقتصادی کشور می شود زیرا نیروی انسانی دانش آموخته از توان کارآفرینی و ضریب تولید شغل آفرینی بالایی برخوردار است.

وی افزود: به کارگیری نیروهای تحصیلکرده و دانش آموخته می تواند دستاورده زیادی در تولید کشور داشته باشد و از سوی دیگر به ازای یک فرصت شغلی برای نیروی کار دانش آموخته ماهر و خلاق، بیش از یک فرصت شغلی در صنعت خلق می شود.

تاپ، طرح توانمندسازی و توسعه اشتغال پایدار

وی بیان کرد: آمارها نشان می دهد حدود ۸۰ هزار هیئت علمی و یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجوی ارشد و دکتری داریم که اگر وارد صنعت شده و ایده هایشان مطرح شود می توانیم بسیاری از مشکلات موجود در کارخانه ها را برطرف کنیم.

قبادیان اضافه کرد: اگر این افراد وارد صنعت شوند با کمترین هزینه می توانیم موجب تحول در صنعت و تولید شویم و در شهرک های صنعتی تخصصی با ایجاد «آرندی» از فارغ التحصیلان برای رفع موانع تولید استفاده کنیم.

وی اظهارداشت: می توانیم با طرح تاپ ضمن آشتی دادن صنعت و دانشگاه اشتغال دانشجویان را در بخش صنعت محقق کنیم.

قبادیان گفت: از آنجا که در شرایط کنونی کمتر از یک درصد بنگاه های صنعتی دارای واحد تحقیق و توسعه(آرندی) هستند در مرحله اول طرح «تاپ» و در کوتاه مدت، فعال سازی و توسعۀ واحدهای تحقیق و توسعه در بنگاه های متقاضی اجرا می شود.

وی اضافه کرد: تاپ در گام دوم و در میان مدت، دانش بنیان سازی محصولات و عملکرد بنگاه ها را دنبال می کند و در گام سوم و بلندمدت، دانش بنیان کردن ساختار، تشکیلات، عملکرد و محصول بنگاه های اقتصادی را به عنوان هدف نهایی طرح دنبال می کند.

قبادیان یادآورشد: شناسایی و دسته بندی بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری موجودِ متقاضی جذب نیروی کار دانش آموخته، بررسی وضعیت بنگاه های متقاضی، از حیث قابلیت های مورد نیاز برای قرار گرفتن در مسیر تبدیل شدن به بنگاه اقتصادی دانش بنیان، پشتیبانی از بنگاه های برگزیده از طریق تأمین منابع مالی، دادن مشوق، معافیت و تسهیلات، ایجاد یا توسعۀ فعالیت واحدهای تحقیق و توسعۀ بنگاه ها و جذب نیروی کار دانش آموخته و استقرار نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در عملکرد، تولید و عرضۀ خدمات دانش بنیان از دیگر مراحل اجرای این طرح است.

وی تصریح کرد: بنگاه های مشارکت کننده در طرح «تاپ» تقاضای نیروی انسانی دانش آموختۀ خود را در سامانۀ تاپ وارد کرده و در چارچوب طرح نسبت به دانش بنیان سازی محصول، عملکرد و ساختار خود در جهت اهداف این طرح اقدام کنند.

قبادیان گفت: دانش آموختگان در چارچوب این طرح و طبق مقررات اداری کشور می توانند در این بنگاهها استخدام شوند.

وی اضافه کرد: یک سامانه ملی در حال شکل گیری است که در سه ماه آینده راه اهدازی خواهد شد و متقاضیان در آن ثبت نام کنند.