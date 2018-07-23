به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله ضرغامی رئیس اسبق رسانه ملی در «رادیو گفتگو» در پاسخ به این سوال که آیا مدیریت فرهنگی، فرهنگ را به درستی مدیریت می‌کند یا خیر، اظهار داشت: این دو مقوله روی هم اثراتی متقابل دارد. بنابراین مدیرانی که خواهان مدیریت فرهنگ هستند، باید عملکردی فرهنگی داشته باشند.

وی افزود: بسیاری از نابسامانی‌ها در حوزه اقتصاد بدلیل بی فرهنگی است؛ یعنی اختلاس، دزدی و رشوه که برهم زننده اقتصاد کشور است، دارای ریشه های ضد فرهنگی است.

ضرغامی یادآور شد: متاسفانه در پی ریل‌گذاری غلط در سال های اخیر، به کرات شاهد مفسده های جدید اقتصادی در کشور هستیم.

رئیس سابق رسانه ملی فضای مجازی را عنوانی اشتباه خواند و افزود: حوزه سایبر، اختراعی بزرگ و بی‌نظیر در تاریخ تمدن بشری است و تمام شئون زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده است.

ضرغامی ادامه داد: در این فضا همچون هر تکنولوژی وارداتی دیگر فرهنگی خاص مستتر است؛ بنابراین باید در حوزه سخت افزار و نرم افزارهای این پدیده وارداتی، دارای برنامه باشیم.

وی از عقب ماندگی در این حوزه سخن گفت و افزود: ما به هر دلیل، فضای مجازی را به رسمیت نشناخته ایم؛ دستگاه های دولتی، وزارت اطلاعات در این حوزه با عقب ماندگی رو به رو هستند اما این فضا نکات مثبت بسیاری در خود نهفته دارد.

ضرغامی تصریح کرد: آسیب های این فضا نیز بسیار جدی است اما علی رغم این آسیب ها معتقدم فضای مجازی و توانمندی فناوری جدید آمده است تا انقلاب اسلامی را نجات دهد.

عضو شورایعالی فضای مجازی گفت: انقلاب به امر به معروف و نهی از منکر زنده است که اگر این مهم تعطیل شود، چیزی از اسلام باقی نمی ماند و لازمه آن، نظارت عمومی و آزادی برای سخن گفتن است.

ضرغامی افزود: اگر فضای مجازی وجود نداشت، نه آزادی بدرستی تبیین می شد تا جلوی اشکالات گرفته شود و نه نظارت عمومی آن طور که شاهد آن هستیم، بر کشورمان حاکم می بود و هر دو این سطوح را به برکت فضای مجازی در اختیار داریم.

وی با بیان اینکه شورایعالی فضای مجازی را موفق نمی دانم، تصریح کرد: من در حضور رئیس جمهور هم این مسئله را بیان و با جناب روحانی چالش کردم. جلسات این شورا باید حتما هفته ای یکبار برگزار شود؛ ولی هم اینک میانگین زمان تشکیل جلسات بالای ۵۰ روز است.

ضرغامی ادامه داد : در ایامی که بحث پیام رسان های داخلی مطرح بود حتی جلسات تا دو ماه عقب افتاد. بنده در یکی از جلسات به عنوان نطق قبل از دستور انتقاد شدید کردم و به آقای رئیس جمهور گفتم بزرگ ترین گله از شما این است که باید هفته ای دو بار جلسه داشته باشید تا موضوعات مهم را حل کنیم.

وی ادامه داد: بگذریم که ایشان از جاهایی دیگر دلخور بودند و انتقاد شدیدی به برخی موضوعات کردند. سایرین نیز وارد بحث شدند و اصلا موضوع بحث عوض شد.

ضرغامی افزود: من نسبت به مدیریت فضای مجازی انتقاد دارم؛ ولی به دلیل فقدان برنامه ریزی در این حوزه، مسائل بصورت دو قطبی مطرح می شود. دو قطبی بلای جان جمهوری اسلامی شده است و بر همین مبنا بنده هشتگ دو قطبی ممنوع را طراحی کرده ام.

رئیس سابق صداوسیما گفت: فضای مجازی هم دو قطبی شد و در انتخابات ریاست جمهوری از آن به عنوان پدیده ای که جریان های سیاسی کشور دو نوع برخورد با آن دارند، یاد شد. من به واقع فضای مجازی را اینگونه نمی بینم و در فضای مجازی در عمل و بیان از بسیاری کسانی که حتی با آن ها تفاوت فکر و اندیشه دارم، جلوترم.

ضرغامی افزود: جریانی که در فضای مجازی ایجاد می شود، تا ۶ ماه دیگر همچون یک چاقوی تیز فولادی است که بالاترین جنایات را می آفریند.

وی با اعلام اینکه در وزارت ارتباطات بصورت سلیقه ای عمل شده و در برخی جاها سیاسی کاری می شود گفت: آقای جهرمی به عنوان وزیری پر تلاش و جوان بارها به بنده اعلام کرده که ساختار وزارتخانه و فرایند فعالیت ها هیچگونه آمادگی برای پذیرش و مدیریت فضای مجازی ندارد؛ لذا ایشان پیشگام شده تا ساختار جدیدی ایجاد کند.

ضرغامی خاطرنشان کرد: فضای مجازی تمام زندگی ما را اشغال کرده است ولی وزارت ارتباطات به تازگی درپی ایجاد ساختار است تا بداند با این پدیده کجا و چگونه باید برخورد کند.