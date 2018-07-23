فتحی: پیگیر بحث مجید حسینی در فیفا و AFC هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین فتحی درباره وضعیت روزبه چشمی و ماندن این بازیکن در استقلال گفت: چشمی با ما قرارداد دارد و ایشان در استقلال می ماند.

وی که با برنامه تهران ورزشی گفتگو می کرد، درباره اینکه افتخاری گفته بود چشمی خواهان مبلغ بالاتری شده بود، گفت: خیر، من با ایشان در این ارتباط صحبت خاصی نداشتم.

سرپرست باشگاه استقلال درباره زمان بازگشت تیام و جباروف گفت: این بازیکنان احتمال قریب به یقین امروز و یا بامداد فردا وارد تهران خواهند شد. ما تمام تلاشمان را می کنیم مثل سال قبل در خدمت دو بازیکن تاثیرگذارمان باشیم.

فتحی درباره اینکه آیا با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کند؟ گفت: امروز در کشوری زندگی می کنیم که مسائل اقتصادی گریبانگیر تمام باشگاه ها است. حتی سپاهان و ذوب آهن هم مشکلات مالی دارند. این مشکلات هست ولی با درایت و تدبیر و همکاری دوستان آنرا حل می کنیم.

سرپرست باشگاه استقلال درباره اولتیماتوم کنفدراسیون آسیا به باشگاه های ایران از جمله استقلال برای حل مشکلات مالی گفت: بدهی ها تا مهلت تعیین شده کنفدراسیون آسیا قطعا پرداخت می شود.

فتحی درباره احتمال جذب نفرات جدید تصریح کرد: سیاست باشگاه حفظ بازیکنان است و از طرف کادر فنی بازیکن جدید پیشنهاد نشده است.

وی در خصوص شکایت باشگاه استقلال از مجید حسینی تاکید کرد: حسینی بازیکن استقلال است. باشگاه ترکیه اقدام غیر حرفه ای انجام داده است. خود حسینی هم کار غیراخلاقی و غیر حرفه ای کرده است و به جد پیگیر این موضوع از طریق فیفا و کنفدراسیون آسیا هستیم. حسینی حق نداشته است به تیم دیگری برود و باشگاهی هم حق مذاکره با او را نداشته است. در عرف ورزشی اگر بازیکنی قرارداد دارد، باشگاه خواهان باید با باشگاه مبدا نامه نگاری کند.

فتحی درباره اینکه در قرارداد حسینی بندی هست که به او اجازه جدایی می دهد، گفت: این بند قید شده است ولی بعد از موافقت باشگاه استقلال. باید با ما نامه نگاری شود.

وی در خصوص اینکه آیا از قبل استقلالی بوده است؟ اظهار کرد: اگر استقلالی نبودم اینجا نبودم. بنده سابقه ورزشی و فوتبالی دارم و سه دهه حضور مستمر داشته ام. از سه چهار دهه پیش می دانستند رنگ بنده آبی است. بنده استقلالی بوده و هستم.

سرپرست باشگاه استقلال در خصوص اینکه تیام و جباروف پول زور می خواهند؟ گفت: سیاست گذاری درباره اهداف مالی در مذاکرات در نظر گرفته می شود. اگر یک سقف مبلغی برای بازیکنان در نظر گرفته شده باشد، به بیش از آن تن نمی دهیم. اسیر جو موجود در کشور نمی شویم. استقلال باشگاه بزرگی است و بازیکنان بزرگی در آن تربیت شده اند. ما وجاهت و شان باشگاه را حفظ می کنیم.

فتحی در پاسخ به این سئوال که آیا قرار است مجتبی جباری به استقلال برگردد؟ تاکید کرد: بحثی برای بازگشت جباری مطرح نشده است. اخبار دقیق باشگاه را در صحبتهای خودم و یا سایت باشگاه پیگیری کنید. برای جباری احترام زیادی قائلم ولی برای بازگشتش صحبتی با بنده نشده است.

وی در خصوص استعفای پندار توفیقی معاون باشگاه استقلال یادآور شد: توفیقی پیش از این به افتخاری استعفا داده بود که به بنده منتقل شد ولی تصمیمی در اینباره نگرفته ام و موضوع مسکوت مانده است.

سرپرست باشگاه استقلال در پاسخ به این سئوال که آیا به هواداران قول قهرمانی می دهد؟ اظهار کرد: تمام تلاشمان را می کنیم استقلال به بهترین جایگاهش برسد. قهرمانی استقلال باعث رشد فوتبال ملی و ایجاد نشاط می شود.

فتحی درباره اینکه سیدرضا افتخاری گفته بود فشار هواداران باعث دو سه برابر شدن قرارداد خارجی های استقلال شده بود و اینکه آیا این مسئله برایش مشکل ساز نمی شود؟ تاکید کرد: اینکه می گویند قرارداد خارجی ها دو، سه برابر شده است اغراق است ولی بنده متعهد به پرداخت مطالبات و قراردادها هستم. قطعا میزان بدهی ها را هم اعلام و شفاف سازی می کنیم تا مشخص شود که چطور باشگاه را تحویل گرفتیم.

وی درباره بازی با پرسپولیس در سوپرجام تصریح کرد: دوست داشتیم تمهیدات لازم فراهم می شد تا بازی خوبی جلوی پرسپولیس داشته باشیم که متاسفانه این اتفاق رخ نداد. امیدوارم در اولین فرصت این اتفاق رخ بدهد.