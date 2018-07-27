امروز آخرین مهلت ویرایش و انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد می توانند برای ویرایش و ثبت نام انتخاب رشته به نشانی www.azmoon.org مراجعه کنند.

در این دوره تعداد ۶ هزار و ۹۱۹ کد رشته محل وجود دارد که هر داوطلب امکان انتخاب ۱۰۰ کدرشته محل را خواهد داشت.

همچنین امکان ثبت نام برای داوطلبانی که تاکنون ثبت نام نکردنده اند نیز فراهم شده است.

داوطلبانی که عملیات ویرایش آنها خاتمه یافته در صورت تمایل می توانند مجددا نسبت به ویرایش انتخاب های خود اقدام کنند.

نتایج نهایی پذیرش در دوره های کارشناسی ارشد این دانشگاه در دهه اول شهریورماه اعلام خواهد شد.