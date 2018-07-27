  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۵ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۵۰

اعلام نتیجه نهایی در دهه اول شهریور؛

امروز آخرین مهلت ویرایش و انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد

مهلت ویرایش و انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال ۹۷ دانشگاه آزاد ساعت ۲۴ امروز جمعه ۵ مردادماه به پایان می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد می توانند برای ویرایش و ثبت نام انتخاب رشته به نشانی  www.azmoon.org مراجعه کنند.

در این دوره تعداد ۶ هزار و ۹۱۹ کد رشته محل وجود دارد که هر داوطلب امکان انتخاب ۱۰۰ کدرشته محل را خواهد داشت.

همچنین امکان ثبت نام برای داوطلبانی که تاکنون ثبت نام نکردنده اند نیز فراهم شده است.  

داوطلبانی که عملیات ویرایش آنها خاتمه یافته در صورت تمایل می توانند مجددا نسبت به ویرایش انتخاب های خود اقدام کنند.

نتایج نهایی پذیرش در دوره های کارشناسی ارشد این دانشگاه در دهه اول شهریورماه اعلام خواهد شد.

کد خبر 4358032

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها