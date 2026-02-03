به گزارش خبرنگار مهر، محمود گنجی فر ظهر سهشنبه در نشست خبری ویژه دهه فجر اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی در چهار حیطه مهم شامل آموزش، پژوهش، خدمات و نظارت فعالیت میکند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹ هزار و ۵۰۰ نفر کارمند، چهار هزار و ۵۰۰ دانشجو و ۳۶۰ نفر هیئت علمی در دانشگاه مشغول به فعالیت هستند، گفت: این دانشگاه دارای ۹ دانشکده و ۳۴ رشته تحصیلی است.
گنجی فر با بیان اینکه همچنین ۱۵ بیمارستان و یک بیمارستان خاص، ۳۴۸ تخت ویژه و ۸۹ پایگاه اورژانس در استان فعال است، افزود: افزون بر این، هزار و ۴۰۰ پزشک در استان فعالیت دارند و ۱۰۵ مرکز جامع خدمات سلامت و ۳۳۲ خانه بهداشت فعال در حال ارائه خدمات هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: در سال گذشته ۱۵۱ پروژه در سطح استان در دستور کار بود که از این تعداد، ۶۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۸۰ میلیارد تومان به اتمام رسیده و ۸۹ پروژه در دست اجراست.
به گفته وی، از جمله پروژههای شاخص در حال اجرا میتوان به پروژه سوختگی بیمارستان امام رضا(ع)، بیمارستان زیرکوه، توسعه بیمارستان طبس و تکمیل بیمارستان سرایان اشاره کرد که پیشبینی میشود طی دو تا سه سال آینده به بهرهبرداری برسند.
افتتاح ۱۰ پروژه در دهه فجر
رییس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: همچنین طی ایامالله دهه فجر امسال حدود ۱۰ پروژه به بهرهبرداری میرسد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۶۴۹ مجوز استخدام داشتیم که از این تعداد ۴۰۰ نفر استخدام یا به گزینش معرفی شدهاند، افزود: همچنین ۶۷ نیروی متخصص در رشتههای مختلف به کار گرفته شدهاند.
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۰ دستگاه دیالیز جدید اضافه شد، تاکید کرد: در مجموع ارزش کلی تجهیزات حوزه درمان ۷۴ میلیارد تومان افزایش یافت.
گنجی فر با بیان اینکه سیتیاسکن شهرستان سربیشه بهزودی راهاندازی میشود و در حال رایزنی برای نصب سیتیاسکن دوم در بیمارستان امام رضا(ع) هستیم، افزود: طی سه ماه گذشته سه پروژه مهم شامل همراهسرای بیمارستان ولیعصر(عج)، توسعه بیمارستان ایرانمهر و توانبخشی بیمارستان رازی کلنگزنی شده است.
وی با بیان اینکه در حوزه بهداشت، دانشگاه در شاخص جوانی جمعیت در بین ۷۰ دانشگاه کشور رتبه ۱۳ را کسب کرده است، گفت: موضوع جوانی جمعیت از اولویتهای دانشگاه بوده و باید در این زمینه تبیینگری صورت گیرد.
اجرای طرح پایلوت پزشک خانواده و سیستم ارجاع در قاین
رئیس دانشگاه علوم پزسکی بیرجند با بیان اینکه امسال نیز نخستین دوره فارغالتحصیلی رشته داروسازی برگزار شده است، افزود: همچنین ۲۵۰ دوره آموزش مداوم برگزار شده و بیش از هفت هزار و ۳۰۰ نفر در این دورهها شرکت کردهاند.
وی با بیان اینکه پنج شهر از کشور از جمله قاین در خراسان جنوبی بهعنوان پایلوت پزشک خانواده و سیستم ارجاع انتخاب شدهاند و اعتبار مناسبی برای این برنامه تخصیص یافته است، افزود: از سال آینده نیز شهرستانهای فردوس، بیرجند و طبس به این طرح افزوده میشوند.
گنجی فر در رابطه با حوزه فرهنگی و دانشجویی، گفت: حضور ۲۰۰ نفر در کاروان پیادهروی اربعین، اعزام ۱۶۰ دانشجو به راهیان نور و برگزاری هفت اردوی جهادی از مهمترین اقدامات دانشگاه در این حوزه بوده است.
خبر خوش برای بیمارستان امام رضا (ع)
وی به وضعیت بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند اشاره کرد و گفت: این بیمارستان قدیمی بوده و در حال حاضر ۱۹۰ تخت فعال دارد که تلاش میکنیم به ۳۵۰ تخت ارتقا دهیم.
گنجی فر میرزایی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۰ درصد عملها در این بیمارستان انجام میشود، اما مکان فعلی پاسخگوی نیازها نیست، افزود: رایزنیهایی برای احداث بیمارستان جایگزین انجام شده است که باید ۵۰ درصد اعتبار اولیه آن از طریق خیرین و مولدسازی تأمین شود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: زمین بیمارستان جدید در شمال شهر و در بلوار شکراب جانمایی شده و امید است با مشارکت خیرین و تأمین اعتبارات اولیه، عملیات ساخت آن از سال آینده آغاز شود.
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