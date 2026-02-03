نیمه شعبان؛ نقطه تلاقی ایمان، امید و مسئولیت اجتماعی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: اندیشه مهدویت و فرهنگ انتظار، از بنیادی‌ترین مؤلفه‌های هویت دینی و تمدنی جهان اسلام به‌شمار می‌رود؛ مفهومی که در گفتمان اسلام ناب محمدی(ص)، صرفاً به معنای چشم‌انتظاری منفعلانه برای آینده نیست، بلکه ناظر به یک انتظار فعال، آگاهانه و مسئولیت‌آفرین است که هم فرد و هم جامعه را به حرکت، اصلاح، پیشرفت و مقابله با ظلم فرا می‌خواند.

در منظومه فکری شیعه، باور به امام حی، حاضر و ناظر، عنصر پیونددهنده ایمان فردی با مسئولیت اجتماعی است. انتظار ظهور حضرت ولی‌عصر(عج)، نه یک آرمان دوردست، بلکه افقی روشن و قطعی برای تحقق عدالت جهانی، نفی سلطه طواغیت و استقرار قسط و داد در همه ساحت‌های زندگی بشر تلقی می‌شود. از همین منظر، فرهنگ انتظار همواره به‌عنوان یک ظرفیت راهبردی برای شکل‌دهی به اراده‌های جمعی، تقویت امید اجتماعی و مقابله با یأس، انفعال و سلطه‌پذیری مطرح بوده است.

در تاریخ معاصر ایران، این فرهنگ نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایفا کرده است. انقلاب اسلامی ایران، برخلاف بسیاری از انقلاب‌های سیاسی جهان، نه صرفاً بر پایه نارضایتی اقتصادی یا تغییر ساختار قدرت، بلکه بر مبنای یک گفتمان توحیدی و مهدوی شکل گرفت؛ گفتمانی که ریشه در آموزه‌های انتظار، عدالت‌خواهی، استکبارستیزی و مسئولیت‌پذیری دینی داشت. امام خمینی(ره) با احیای قرائت فعال از انتظار، آن را از حاشیه مناسبات فردی خارج کرد و به متن کنش اجتماعی و سیاسی امت اسلامی وارد ساخت.

بر این اساس، نظام جمهوری اسلامی از آغاز شکل‌گیری خود، مسئله «زمینه‌سازی برای ظهور» را نه به‌عنوان یک شعار، بلکه به‌مثابه یک راهبرد کلان تمدنی دنبال کرده است؛ راهبردی که در آن، رشد علمی، تولید اندیشه، پیشرفت فناورانه، تربیت نیروی انسانی مؤمن و انقلابی، صیانت از استقلال، مبارزه با فساد، گسترش عدالت اجتماعی و ایستادگی در برابر نظام سلطه، همگی اجزای یک منظومه واحد تلقی می‌شوند.

در این چارچوب، نیمه شعبان به‌عنوان سالروز میلاد منجی عالم بشریت، جایگاهی فراتر از یک مناسبت آیینی دارد. این ایام در گفتمان انقلاب اسلامی، به یک «فراخوان جهانی» برای بازخوانی مسئولیت‌های فردی و اجتماعی منتظران تبدیل شده است؛ فراخوانی که مؤلفه‌های آن، از خودسازی و تعمیق ایمان فردی تا کنش‌گری اجتماعی، مقاومت در برابر استکبار و تلاش برای تحقق جامعه‌ای عادلانه و توحیدی را دربرمی‌گیرد.

هم‌زمانی معنادار نیمه شعبان با دهه فجر انقلاب اسلامی، این پیوند گفتمانی را بیش از پیش برجسته می‌سازد. پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه ۱۳۵۷، جلوه‌ای از تحقق اراده جمعی یک ملت بر پایه ایمان دینی، رهبری الهی و فرهنگ انتظار بود؛ مسیری که پس از گذشت بیش از چهار دهه، علی‌رغم فشارها، تحریم‌ها، جنگ‌ها و توطئه‌های مستمر جبهه استکبار، همچنان با اقتدار ادامه یافته و به اذعان رهبر معظم انقلاب، به قله‌های مهم پیشرفت نزدیک شده است.

در چنین بستری، تبیین ابعاد معرفتی، اجتماعی و تمدنی فرهنگ انتظار از سوی مسئولان فرهنگی و دینی، اهمیتی دوچندان می‌یابد؛ موضوعی که حجت‌الاسلام رضا دیلمی، معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان گلستان، گفتگو با خبرنگار مهر به آن پرداخت.

دیلمی، در تبیین ابعاد معرفتی، اجتماعی و تمدنی فرهنگ انتظار، با اشاره به جایگاه امام عصر(عج) در حیات فردی و اجتماعی انسان، اظهار کرد: ایمان به امام حی، حاضر و ناظر، به انسان معنا، هویت و نگاه توحیدی می‌بخشد و انتظار ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) یک رزق عظیم الهی است؛ انتظاری که فعال، سازنده و امیدآفرین است و آینده‌ای روشن، قطعی و سراسر عدل و داد را به بشریت نوید می‌دهد؛ آینده‌ای که در آن دست همه طواغیت عالم قطع خواهد شد.

وی با تأکید بر رویکرد گفتمان اسلام ناب نسبت به نیمه شعبان افزود: در نگاه اسلام ناب، نیمه شعبان نباید صرفاً یک مناسبت تلقی شود، بلکه این ایام یک فراخوان جهانی و عهدی جمعی برای ساختن زمینه‌های ظهور به‌شمار می‌رود؛ عهدی که ناظر بر مقابله با استکبار، گسترش عدالت، تولید فکر و اندیشه، رشد علمی، تربیت انسان‌های مؤمن، نشر فضائل و ارزش‌ها، مبارزه با فساد و تحقق امر به معروف و نهی از منکر است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گلستان، فرهنگ انتظار را یک سلاح راهبردی و تمدن‌ساز دانست و گفت: فرهنگ انتظار، سلاحی تمدنی و توحیدی برای تعالی اراده‌ها، تقویت انگیزه تلاش، جهاد، پیشرفت و مبارزه است و نقش اساسی در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی دارد.

وی با اشاره به نقش امام راحل(ره)، شهدا و مردم در تحقق انقلاب اسلامی گفت: ما حقیقتاً مدیون امام شهدا هستیم و به فضل الهی، با عنایت خداوند، همت امام راحل(ره)، اراده امام عصر(عج)، خون شهدا و همراهی مردم، انقلاب اسلامی در مسیر تحقق وعده الهی و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت حجت(عج) شکل گرفت و امروز پس از ۴۷ سال، با عزت، اقتدار و صلابت، علی‌رغم همه دشمنی‌ها، کینه‌ورزی‌ها و دسیسه‌های جبهه طاغوت، شرک، نفاق و نفوذ، به قله‌های مهم پیشرفت رسیده‌ایم؛ آن‌گونه که به تعبیر مقام معظم رهبری، به قله نزدیک شده‌ایم.

دیلمی با اشاره به جایگاه معنوی شب نیمه شعبان خاطرنشان کرد: شب نیمه شعبان، شبی بسیار مهم برای تعمیق ایمان و تقویت ارتباط با خداوند و امام عصر(عج) است و سفارش فراوانی به احیا، شب‌زنده‌داری، دعا، توسل، تضرع و ایجاد یک ارتباط عمیق قلبی و ایمانی با ولی‌خدای متعال شده است؛ ارتباطی که باید در سبک زندگی، مسیر زیست و اقدامات ما متجلی شود و ما را به شاخصه‌های یک منتظر راستین نزدیک‌تر کند.

وی با اشاره به تقارن معنادار ایام نیمه شعبان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: یقیناً دعاهای مردم صبور، شاکر، لحظه‌شناس و دشمن‌شناس ما در این ایام خجسته، در کنار برگزاری مراسم‌های متنوع، می‌تواند نقش مهمی در تعجیل فرج حضرت ولی‌عصر(عج)، نزول رحمت الهی و دفع شر شیاطین عالم از جبهه مقاومت، انقلاب اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب داشته باشد.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان در ادامه از پیش‌بینی برنامه‌های گسترده فرهنگی و مردمی در سراسر استان خبر داد و گفت: با فضل الهی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های دینی، مردمی و انقلابی، برنامه‌های متنوعی برای این ایام در نظر گرفته شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به برپایی نورافشانی، جشن‌های خیابانی، مراسم مولودی‌خوانی در مساجد و اماکن مذهبی، برگزاری مراسم احیای شب نیمه شعبان در برخی مساجد، برگزاری جشن‌های باشکوه محله‌محور در بیش از ۵۰ نقطه استان، برپایی مواکب و ایستگاه‌های صلواتی در میادین و اماکن عمومی با رویکرد مهدویت در قرآن و زندگی با آیه‌ها، اجرای پویش اطعام مهدوی و نذر مهدوی، اعزام مبلغان عمومی و تخصصی، برگزاری نشست‌های تبیینی و تخصصی با محور وظایف منتظران راستین و نقش آنان در مبارزه با استکبار، تقویت اراده جمعی توحیدی و صیانت از وحدت، و همچنین برپایی محافل تدبری با رویکرد زندگی با آیه‌ها، مقاومت و ایستادگی اشاره کرد.

وی اظهار کرد: امید است خداوند متعال این تلاش‌ها را به بهترین وجه بپذیرد و همه ما را در زمره منتظران راستین حضرت ولی‌عصر(عج) قرار دهد تا بتوانیم در مسیر صیانت از انقلاب اسلامی، آرمان‌های امام و شهدا، دفاع از حریم امامت و تحقق منویات نایب برحق ایشان، مقام معظم رهبری ثابت‌قدم و اثرگذار باشیم.