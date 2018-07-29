با این لباس پرواز کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی یک لباس نوآورانه به نام jetsuit ساخته شده که در فروشگاه های لندن با قیمت ۴۴۲.۴۲۸ دلار فروخته می شود.

ریچارد براونینگ مخترع انگلیسی این لباس را ابداع کرده که به انسان قدرت پرواز می دهد.

لباس مذکور شباهت زیادی به لباس شخصیت کارتونی مرد آهنین دارد و بخش های مختلف آن با پرینتر سه بعدی ساخته شده اند.

این لباس ۴۵ کیلوگرمی به وسیله تجهیزات الکترونیک مخصوص و ۵ موتور جت حرکت می کند. لباس پرنده می تواند صاحب خود را تا ارتفاع ۱۲ هزار فوتی بالا ببرد. همچنین این گجت پوشیدنی با سرعت ۵۱ کیلومتر برساعت پرواز می کند.