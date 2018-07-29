اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی متوسطه دوم/چالش هدایت تحصیلی

به گزارش خبرنگار مهر، علی زرافشان روز یکشنبه در نشست خبری، اظهارداشت: کار مشترک با آموزش فنی حرفه ای با نام ایران مهارت را از سال قبل آغاز کردیم. سال تحصیلی قبل در ۳۴۶ مدرسه که ۱۰ درصد دانش آموزان ۸ استان را شامل می شدند، کار را آغاز کردیم. بر اساس این طرح آموزشی، دستورالعملی مشخص نوشته شده که به استان ها ارسال می شود تا در سال تحصیلی آینده ۱۰ درصد دانش آموزان همه استان ها تحت پوشش این طرح قرار بگیرند.

وی ادامه داد: در دوره اول متوسطه دو درس داریم به نام هایکار و فن آوری و درس هنر که بچه ها را با هنرها و مهارت ها آشنا می کند. طرح ایران مهارت به این دو درس کمک می کند. همچنین این طرح به هدایت تحصیلی دانش آموزان کمک می کند تا آگاهانه و آزادانه به سمت رشته های فنی حرفه ای بروند.

زرافشان بیان کرد: در همین حوزه در ماه های اخیر جشنواره های متنوعی داشتیم که نتایجش رضایت بخش بود.

وی اظهار کرد: گزارش هایی درباره کمبود نیروی انسانی ارائه شده و تدابیری که اتخاذ شده برای جبران نیروی انسانی. نیروهای رسمی تمام وقت که ظرفیت اصلی اشان از دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی گرفته می شود اما روش های دیگر را برای این جبران در نظر گرفته اند. اما ما برای ۱۶ هزار هنر آموز کمبود معلم داریم و ۲۵ هزار استادکار نیز نیاز داریم. چندین سال است که آزمون برای استخدام استادکار نداشتیم و تاکیدمان این است که کاردانی استخدام کنیم که یک منع قانونی وجود داشت.

وی ادامه داد: دولت و نمایندگان ذکر کرده اند که به تعداد ردیف های استخدامی مورد نیاز ردیف استخدامی در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش درباره بخش تجهیزات و بودجه آن، گفت: در بخش تجهیزات ۵۲ میلیارتومان در بودجه ۹۶ اختصاص پیدا کرد به اضافه ۹ میلیارد تومان هم از سازمان نوسازی ابلاغ اعتبار شده که تخصیص داده شده است. اما در سال ۹۷ امروز خبر دادند که تخصیص ۳۷ میلیارد تومان بودجه ۹۷ برای این منظور تخصیص داده می شود.

زرافشان همچنین با اشاره به برنامه جدید این معاونت با همکاری وزارت صنعت معدن تجارت بیان کرد: در این تفاهم نامه ها تاسیس دفاتر کاردانش در شهرک های صنعتی مدنظر است تا دانش آموزان در محیط واقعی به آموزش مهارت بپردازند. سال گذشته در استان های یزد و خراسان رضوی این طرح اجرا شد و امسال در استان های کرمان، مازندران و سمنان راه اندازی می شود.

وی در ادامه درباره بحث تاثیر ۳۰ درصد سوابق تحصیلی در کنکور، گفت: بر اساس قانون که سال ۹۲ تصویب شد، سه روش برای جذب دانشجو وجود دارد. یکی به روش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی است. روش دوم بر اساس سوابق دروس عمومی و نمره آزمون هست و روش سوم سوابق تحصیلی عمومی و تخصصی و نمره کنکور است. در هر سه روش تاثیر سوابق تحصیلی مطرح است. در روش اول سابقه تحصیلی صد در صد لحاظ می شود. در حال حاصر ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه ها بر اساس مدل اول است اما برای دو روش دیگر پیش بینی شده است که امسال برای فارع التحصیلان نظام جدید تاثیر ۳۰ درصد دروس نهایی پایه ۱۲ است و برای نظام قبلی ۲۵ درصد دروس پایه ۱۱ و ۵ درصد دروس پیش دانشگاهی مدنظر است.

زرافشان ادامه داد: در این جا بحث تفاوت مناطق و استان ها از جهت کیفیت و دسترسی به آموزش مطرح شده است و اینکه ممکن است این قانون از عدالت آموزشی به دور باشد. البته این بحث عدالت آموزشی برای کنکور هم مطرح است. در این زمینه مناطق به سه منطقه بر حسب برخورداری تقسیم شده اند. بر اساس میزان برخورداری یا کمتر برخورداری از امتیازاتی برخوردار هستند که این ناعدالتی جبران می شود.

وی با اشاره به اینکه نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی متوسطه دوم فردا اعلام می شود، گفت: امسال ۲۴۲ هزار داوطلب در آزمون سمپاد و نمونه دولتی شرکت کردند و ۲۶ درصد داوطلبان برای مدارس نمونه دولتی پذیرفته شده اند.

زرافشان تصریح کرد: تاثیر سابقه تحصیلی پیشنهاد ما بوده است و برای همین ما طرفدار دو آتشه آن هستیم. حرکت به سمت سهم ۹۰ درصدی این سابقه تحصیلی است اما شرطش را این گذاشته اند که در هر پایه ۱۰ درس را مشخص کنیم که ما با این مخالف هستیم. یعنی تا وقتی مشکل اجتماعی کنکور حل نمی شود و هر سال همان یک میلیون داوطلب را داشته باشیم با سهم ۹۰ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور و تعیین دروس مخالف هستیم.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش در بخش پرسش و پاسخ بیان کرد: بیش از ۷۰ درصد دانش آموزانی که در فنی و حرفه ای و کاردانش دیپلم می گیرند، جذب بازار کار می شوند.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره هدایت تحصیلی گفت: اصل بر این است که ما بر اساس استعداد و علاقه دانش آموزان آنها را به سمت رشته مورد علاقه اشان هدایت کنیم. الان در دانشگاه هم هدایت تحصیلی درست اتفاق نمی افتد. فرم ۱۰۰ امتیازی ما بر همین اساس است اما فضای عمومی کشور به این سمت است که برای خانواده ها بیشتر کارنامه دانش آموز مهم است. این بزرگ ترین چالش ما برای هدایت تحصیلی است.

زرافشان ادامه داد: ما برای اینکه کارنامه و نکات توصیه ای مشاور را حل کنیم بر اساس سوابق تحصیلی هدایت تحصیلی را انجام می دهیم اما باید به سمت آزمون های مشاوره ای پیش برویم. الف، ب، د به این دلیل است که کسانی که نمره ۱۴ تجربی داشته باشند می توانند در رشته تجربی ثبت نام کنند اما ممکن است کسانی نمره های بهتری داشته باشند و ظرفیت با نمره های بالاتر پر شود. ما در حدی که منابع و امکانات اجازه دهد می توانیم در این رشته پذیرش داشته باشیم.

وی همچنین تاکید کرد درباره هیات امنایی شدن مدارس تصویب شد در مناطق کمتر برخوروار مدارس نمونه دولتی هیات امنایی نمی شوند و به آیین نامه دهه ۶۰ بتز خواهیم گشت.

زرافشان درباره کاهش ساعت درسی در پایه ۱۲ ، بیان کرد: ساعات آموزش کاهش پیدا نمی کند بلکه به ساعات حضوری و غیر حضوری تبدیل می شود. منابع انسانی کمتر بکار گرفته خواهد شد و این یک سیاست دائمی نیست و تا وقتی کنکور هست این روش را انجام می دهیم. حتی مطرح است که از سه پایه ساعاتی را کاهش دهیم.

وی در خصوص تمهیدات لازم برای اشتغال شاخه فنی حرفه ای و کاردانش بیان کرد: ما یک فعالیتمان برای ادامه تحصیل دانش آموزان فنی حرفه ای است که از این پس تحصیلات دانش آموزان ۵ سال پیوسته می شود که سه سال در آموزش و پرورش و دو سال در آموزش عالی است و به صورت تکنسین وارد بازار کار شوند.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ما در کشورمان فنی و حرفه ای و کاردانش هم مثل دروس نظری نگاه می کردیم اما در چند سال اخیر داریم این کار را تبدیل به آموزش و تولید همزمان کردیم تا ارتقا کیفیت را به همراه داشته باشد.

زرافشان در پاسخ به پرسش مهر در خصوص امکان تغییر ساختار آموزش متوسطه و یکپارچه کردن رشته های علوم پایه ذیل یک شاخه، گفت: در دنیا دو نوع ساختار در آموزش متوسطه وجود دارد. یک مدل که در آمریکا، ژاپن و کشورهای دیگر انجام می شود این است که درس ها گرایشی و تخصصی نمی شوند و بچه ها بر اساس علائقشان دروس تخصصی انتخاب می کنند. یک مدل ساختار هم همین تفکیکی است که ما انجام می دهیم.

وی ادامه داد: دکتر افروز هم چند سال قبل مدل اول را پیشنهاد کردند اما اجرای آن مدل استلزاماتی دارد مثل اینکه ما باید مدارسی با بیش از هزار دانش آموز داشته باشیم در حالیکه در کشور ما ۱۰ هزار مدرسه داریم که نهایتا ۳۰۰ دانش آموز دارد. از طرف دیگر این ساختار البته ساختار نیروی انسانی را به هم می ریزد. ممکن است آن ساختار برای ما فوایدی داشته باشد مثل اینکه بچه ها زود هنگام رشته تحصیلی انتخاب نمی کنند اما از نظر اجرایی امکان اجرایش را نداریم.

زرافشان در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره آماده بودن معلمان پایه دوازدهم برای تدریس دروس جدید این پایه جدید در سال جدید، اظهار کرد: پی دی اف کتاب ها در دسترس معلمان هست و برنامه ریزی برای دوره آموزش آنها نیز تدارک دیده شده است.