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۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۰۶

مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد؛

کارت آزمون کاردانی به کارشناسی منتشر شد/ برگزاری آزمون در جمعه

کارت آزمون کاردانی به کارشناسی منتشر شد/ برگزاری آزمون در جمعه

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: کارت شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۹۷ در سایت سازمان سنجش منتشر شد. آزمون در ۱۶ کدرشته جمعه ۱۲ مرداد برگزار می شود.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد ۸۴ هزار و ۴۸۹ نفر در دوره های کاردانی به کارشناسی سال ۹۷ ثبت نام کرده اند. از این تعداد ۳۴ هزار و ۸۹۲ نفر معادل ۴۱.۳۰ درصد زن و ۴۹ هزار و ۵۹۷ نفر معادل ۵۸.۷۰ درصد مرد هستند.

وی افزود: از تعداد ۸۴ هزار و ۴۸۹ داوطلب شرکت کننده در پذیرش کاردانی به کارشناسی سال ۹۷، تعداد ۱۲ هزار و ۱۵۱ نفر متقاضی یکی از ۴۸ کدرشته های بدون آزمون این پذیرش هستند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: همچنین از تعداد ۸۴ هزار و ۴۸۹ داوطلب شرکت کننده در پذیرش کاردانی به کارشناسی سال ۹۷ تعداد ۷۲ هزار و ۳۳۸ نفر متقاضی شرکت در ۱۶ کدرشته با آزمون هستند. از این تعداد، ۳۰ هزار و ۸۰۵ نفر معادل ۴۲.۵۸ درصد زن و ۴۱ هزار و ۵۳۳ نفر معادل ۵۷.۴۲ درصد مرد هستند.

وی یادآور شد: کارت شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۹۷ از امروز ۹ مرداد در سایت سازمان سنجش منتشر شده است و داوطلبان تا ۱۱ مرداد ۹۷ فرصت دارند کارت خود را دریافت کنند.

توکلی اظهار داشت: آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۹۷ در ۱۶ کدرشته با آزمون در روز جمعه ۱۲ مرداد در ۶۷ شهرستان و ۷۱ حوزه امتحانی برگزار می شود.

وی گفت: نتایج نهایی پذیرش در کاردانی به کارشناسی در هفته آخر شهریورماه اعلام می شود.

کلیه دفترچه های سئوال آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته داوطلبان شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر داوطلب بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج شده است. این دفترچه ها دارای تنوع بوده و به تناسب در انواع D ، E و F تقسیم می شوند. 

فرآیند برگزاری آزمون رأس ساعت ۸ صبح آغاز می شود. درهای ورودی حوزه های آزمون رأس ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد.

کد مطلب 4362064

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