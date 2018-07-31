کارت آزمون کاردانی به کارشناسی منتشر شد/ برگزاری آزمون در جمعه

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد ۸۴ هزار و ۴۸۹ نفر در دوره های کاردانی به کارشناسی سال ۹۷ ثبت نام کرده اند. از این تعداد ۳۴ هزار و ۸۹۲ نفر معادل ۴۱.۳۰ درصد زن و ۴۹ هزار و ۵۹۷ نفر معادل ۵۸.۷۰ درصد مرد هستند.

وی افزود: از تعداد ۸۴ هزار و ۴۸۹ داوطلب شرکت کننده در پذیرش کاردانی به کارشناسی سال ۹۷، تعداد ۱۲ هزار و ۱۵۱ نفر متقاضی یکی از ۴۸ کدرشته های بدون آزمون این پذیرش هستند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: همچنین از تعداد ۸۴ هزار و ۴۸۹ داوطلب شرکت کننده در پذیرش کاردانی به کارشناسی سال ۹۷ تعداد ۷۲ هزار و ۳۳۸ نفر متقاضی شرکت در ۱۶ کدرشته با آزمون هستند. از این تعداد، ۳۰ هزار و ۸۰۵ نفر معادل ۴۲.۵۸ درصد زن و ۴۱ هزار و ۵۳۳ نفر معادل ۵۷.۴۲ درصد مرد هستند.

وی یادآور شد: کارت شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۹۷ از امروز ۹ مرداد در سایت سازمان سنجش منتشر شده است و داوطلبان تا ۱۱ مرداد ۹۷ فرصت دارند کارت خود را دریافت کنند.

توکلی اظهار داشت: آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۹۷ در ۱۶ کدرشته با آزمون در روز جمعه ۱۲ مرداد در ۶۷ شهرستان و ۷۱ حوزه امتحانی برگزار می شود.

وی گفت: نتایج نهایی پذیرش در کاردانی به کارشناسی در هفته آخر شهریورماه اعلام می شود.

کلیه دفترچه های سئوال آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته داوطلبان شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر داوطلب بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج شده است. این دفترچه ها دارای تنوع بوده و به تناسب در انواع D ، E و F تقسیم می شوند.

فرآیند برگزاری آزمون رأس ساعت ۸ صبح آغاز می شود. درهای ورودی حوزه های آزمون رأس ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد.