۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۷:۵۴

عضو کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد؛

مشکلات معیشتی باعث کاهش اهدای خون می شود

مشکلات معیشتی باعث کاهش اهدای خون می شود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: مشکلات معیشتی تاثیر زیادی در کاهش اهدای خون دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون هاشمی با اشاره به تاثیر مشکلات اقتصادی در کاهش تمایل افراد برای اهدای خون، تاکید کرد:  قطعا مشکلات معیشتی تاثیر بسزایی در کاهش جمعیت اهداکننده خون دارد، ضمن اینکه اغلب افراد با نشاط پیشگام در اهدای خون هستند.

وی افزود: مشکلات اقتصادی کنونی وضعیت نگران‌کننده‌ای ایجاد کرده و لازم است آستین بالا بزنیم.

هاشمی با یادآوری تخصیص اعتبار ۲۲۰ میلیاردی به سازمان انتقال خون در بودجه ۹۷، گفت: سالانه در جهان ۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خون اهدا می‌شود و در ایران نیز سالانه بیش از ۲.۱ میلیو نفر خون اهدا می‌کنند و اهدای خون در ایران کاملا داوطلبانه است.

وی ادامه داد: شاخص اهدای خون در کشورمان ۲۷ نفر به ازای ۱۰۰۰ نفر جمعیت است، همچنین ۵۲ درصد اهداکنندگان خون در سال ۹۷، انتقال‌دهنده مستمر خون بوده‌اند که سهم مردان از این تعداد ۹۶ و زنان ۴ درصد بوده است.

حبیب احسنی پور

    تازه‌ترین اخبار

