نقص عضوهای جسمی موثر در انتخاب رشته کنکور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حداقل اعضاء با کارایی لازم مورد نیاز در رشته های تحصیلی گروه های آزمایشی پنجگانه کنکور ۹۷ اعلام شد.

با توجه به اینکه دانشگاه های الزهرا (س)، تهران، شهید بهشتی، شهید چمران اهواز و علامه طباطبایی مبادرت به راه اندازی پایگاه امکانات رایانه ای ویژه دانشجویان نابینا (روشندل) کرده اند، به داوطلبان نابینا توصیه می شود که رشته های تحصیلی موجود در این دانشگاه ها را در اولویت انتخاب رشته مورد علاقه خود قرار دهند.

نقص عضو غیرموثر در فعالیت های مطلوب حرفه ای رشته های مختلف تحصیلی گروه های آزمایشی پنجگانه:

۱) حداقل اعضاء با کارآیی لازم مورد نیاز در رشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی:

الف) در تمام رشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی داشتن سلامت کامل و نقص عضوی که مانع فعالیت های مختلف نشود، ضروری است.

ب) نقص عضو غیرمؤثر در فعالیت مطلوب حرفه ای در رشته های معماری و شهرسازی: برای رشته های مهندسی معماری، شهرسازی، کاردانی معماری و کاردانی معماری سنتی امکان استفاده از هر دو چشم و حداقل یک دست فعال برای ترسیم ضروری است.

ج) در رشته نقشه برداری برخورداری از «برجسته بینی» ضروری است.

۲) حداقل اعضاء با کارآیی لازم در رشته های مورد نیاز رشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم تجربی:

الف) در تمامی رشته های تحصیلی گروه آموزشی پزشکی، به جز موارد خاصی که در جدول مشخص شده است، باید از سلامت جسمانی (از لحاظ قلب، تنفس، گردش خون، جهاز هاضمه، دستگاه ادراری) و روانی برخوردار باشند.

غیر از مواردی که در جدول آمده است بقیه اعضاء باید کاملا سالم و دارای کارایی لازم باشد.

در سایر رشته های گروه پزشکی (پزشکی، پرستاری، دندانپزشکی، مامایی و غیره) داوطلب باید از سلامت کامل روانی و جسمانی برخوردار باشد.

ب) نقص عضو غیرمؤثر در فعالیت مطلوب حرفه ای رشته های تحصیلی گرایش زیست شناسی با گراش های مختلف و شیمی، داشتن حداقل یک دست، یک چشم و یک گوش که هر یک از کارآیی لازم برخوردار باشند، ضروری است حتی اگر داوطلب از هر دو پا محروم باشد.

به جز رشته زمین شناسی که داشتن دو پا و دو چشم با کارآیی لازم برای استفاده از آزمایش ها و انجام عملیات صحرایی ضروری است.

ج) نقص عضو غیرمؤثر در فعالیت مطلوب حرفه ای رشته های تحصیلی تکنولوژی (گیاهی، دامی، جنگلداری، شیلات، چوب، مرتع و آبخیزداری، محیط زیست، فضای سـبز، تولید گیاهان دارویی و معطر، پرورش زنبور عسل و مدیریت مناطق خشک و بیابانی مندرج در جدول زیر گروه ها را کسانی که یک چشم و یک گوش از دست داده باشند و یا انگشت کوچک در یک دست و یا هر دو دست نداشته باشند، می توانند انتخاب کنند.

جدول حداقل کارایی لازم برای انتخاب رشته در گروه های پنجگانه کنکور ۹۷

۳) حداقل اعضاء با کارآیی لازم مورد نیاز در رشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم انسانی:

الف) در رشته های مشاوره و راهنمایی و گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی، کسانی که از دست و پا معلول هستند، می توانند شرکت کنند.

ب) در رشته علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی، نقص عضو پا موثر نیست ولی باید از لحاظ بینائی، کلامی، شنوایی و حرکت دست ها توانایی لازم را داشته باشند.

ج) در رشته علوم اجتماعی به استثناء گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی، نقص عضو غیرمؤثر بلامانع است و متقاضیان رشته پژوهشگری علوم اجتماعی باید از لحاظ بینایی از سلامت کافی برخوردار باشند.

د) در سایر رشته ها شرکت معلولین بلامانع است.

با توجه به اینکه داوطلبان نابینا از عهده دروس عملی نظیر خدمات، مشاهده، تحقیق بر نمی آیند، لذا مناسب است این دسته از داوطلبان از انتخاب رشته های مربوط خودداری کنند.

۴) حداقل اعضاء با کارآیی لازم مورد نیاز در رشته های تحصیلی گروه آزمایشی هنر:

کلیه داوطلبان به جز موارد خاص که در جدول آمده است باید از سلامت جسمانی (از لحاظ قلب، تنفس، گردش خون، جهاز هاضمه و دستگاه ادراری) و روانی برخوردار باشند.

۵) حداقل اعضاء با کارآیی لازم مورد نیاز در رشته های تحصیلی گروه آزمایشی زبان های خارجی:

داوطلبان ورود به رشته های مختلف زبان های خارجی لازم است ضعف و نقص قابل توجهی در شنوایی، تکلم و نوشتن که موجب اختلال در تحصیل زبانی باشد، نداشته باشند.