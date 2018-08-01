به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر رضا مسائلی، در خصوص تفاهم نامه همکاری وزارت بهداشت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، گفت: در شرایط کنونی کشور و متناظر با تهدیدهایی که از سوی کشورهای خارجی بر ایران وارد می شود، دستگا های اجرایی باید بتوانند همکاری و تعامل نزدیک تر و فعال تری داشته باشند تا فرآیندها تسهیل شود.

مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت تصریح کرد: براین اساس، وزیربهداشت در دو ماه گذشته، جلسات فشرده ای را با دستگاه های اجرایی ذیربط برگزار کرده است، هدف از این جلسات، ایجاد تسهیلات برای تأمین تجهیزات پزشکی و دارو است.

مسائلی با بیان اینکه یکی از مهم ترین دستگاه های اجرایی ذی ربط در حوزه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران است، خاطرنشان کرد: بعداز جلسات کارشناسی متعدد با گمرک، تفاهم نامه ای تهیه شده که امروز با حضور وزیر بهداشت به امضا رسید.

وی گفت: این تفاهم نامه با هدف تسریع و شفافیت در فرآیندها و همچنین رفع موانع ورود محصولات سلامت محور و مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی منعقد شد.