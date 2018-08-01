دانش آموز تبریزی با مدال نقره المپیاد جهانی شیمی بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفرزاده دانش آموز استان آذربایجان شرقی، در المپیاد جهانی شیمی در جمهوری چک، در بین دانش آموزان ۷۸ کشور به مقام دوم رسید که امروز در فرودگاه شهید مدنی تبریز مورد استقبال مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی و مردم قرار گرفت.

تعداد ۳۰۰ دانش آموز در این رقابت ها حضور داشتند که در دو روز به صورت تئوری و عملی برگزار شد.

دانش آموزان تیم المپیاد شیمی جمهوری اسلامی ایران توانستند در پنجاهمین المپیاد جهانی شیمی ۴ مدال نقره به دست آوردند؛ این مسابقات مختص دانش آموزان دبیرستانی است و با هدف تشویق هر چه بیشتر این دانش آموزان علاقه مند به حل مسایل به روش های خلاقانه و مستقل برگزار می شود.

جعفرزاده دانش آموز دبیرستان استعدادهای درخشان شهید مدنی ۱ ناحیه ۴ تبریز است که در المپیاد کشوری موفق به کسب مدال طلا شده بود.

گفتنی است، این دانش آموز به دلیل کسب مدال طلای المپیاد کشور، بدون کنکور در دانشگاه دلخواه خود ادامه تحصیل خواهد داد.