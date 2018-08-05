دود غلیظ خوزستان را فراگرفت/ هویزه تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهر اهواز دوباره مملو از دود شده و تنفس برای شهروندان را بسیار سخت کرده است.

دود این بار حتی به محیط های سرپوشیده هم نفوذ کرده و مردم شهر را به سرفه های شدید انداخته است.

سوزش چشم و تنگی تنفس از مشهودترین آثار این دود در اهواز است.

طی یک ماه اخیر تالاب هورالعظیم بارها دستخوش حریق شده و مردم خوزستان را با چالش جدی مواجه کرده است.

شهرهای هویزه، بستان، رفیع، سوسنگرد و حمیدیه به علت قرار گرفتن در کنار تالاب با دود شدید تر و غلیظ تری مواجه هستند.

مدیریت بحران شهرستان هویزه به علت این دود شدید امروز کلیه ادارات شهرستان را تعطیل اعلام کرده است.

امروز همچنین قرار است عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از تالاب هورالعظیم دیدن کند تا شرایط مهار آتش‌سوزی آن را بررسی کند.