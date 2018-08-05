دلیل تصمیم سازمان لیگ درباره محسن مسلمان مشخص شد!

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معرفی برترین های لیگ هفدهم فوتبال ایران در حالی دو هفته پیش برگزار شد که عدم انتخاب محسن مسلمان به عنوان بهترین پاسور، تعجب و انتقاد اکثر رسانه ها و کارشناسان را در پی داشت.

مسلمان فصل گذشته با پیراهن پرسپولیس ۹ پاس گل داده بود ولی سازمان لیگ عنوان بهترین پاسور لیگ را به سرور جباروف داد؛ بازیکن ازبکستانی استقلال که فقط ۴ پاس گل داده بود.

با محرومیت مسلمان از سوی کمیته اخلاق که شب گذشته رسانه ای شد، می توان به دلایل سازمان لیگ برای عدم انتخاب وی به عنوان بهترین پاسور لیگ هم پی برد. کمیته اخلاق در بیانیه ای تاکید کرده است که بارها به مسلمان اخطار داده ولی این بازیکن نسبت به این موضوع بی تفاوت بوده است و حالا تا اطلاع ثانوی محروم است. علت اصلی محرومیت مسلمان مشخص نیست و از مباحث مختلفی به عنوان حکم کمیته اخلاق یاد می شود اما آنچه قطعی است، تاثیر و نفوذ کمیته اخلاق بر انتخاب برترین های لیگ برتر بوده است.