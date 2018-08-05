۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۲۶

دلیل تصمیم سازمان لیگ درباره محسن مسلمان مشخص شد!

با محرومیت محسن مسلمان از سوی کمیته اخلاق می‌توان فهمید که دلیل سازمان لیگ برای انتخاب نکردن وی به عنوان بهترین پاسور لیگ چه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معرفی برترین های لیگ هفدهم فوتبال ایران در حالی دو هفته پیش برگزار شد که عدم انتخاب محسن مسلمان به عنوان بهترین پاسور، تعجب و انتقاد اکثر رسانه ها و کارشناسان را در پی داشت.

مسلمان فصل گذشته با پیراهن پرسپولیس ۹ پاس گل داده بود ولی سازمان لیگ عنوان بهترین پاسور لیگ را به سرور جباروف داد؛ بازیکن ازبکستانی استقلال که فقط ۴ پاس گل داده بود.

با محرومیت مسلمان از سوی کمیته اخلاق که شب گذشته رسانه ای شد، می توان به دلایل سازمان لیگ برای عدم انتخاب وی به عنوان بهترین پاسور لیگ هم پی برد. کمیته اخلاق در بیانیه ای تاکید کرده است که بارها به مسلمان اخطار داده ولی این بازیکن نسبت به این موضوع بی تفاوت بوده است و حالا تا اطلاع ثانوی محروم است. علت اصلی محرومیت مسلمان مشخص نیست و از مباحث مختلفی به عنوان حکم کمیته اخلاق یاد می شود اما آنچه قطعی است، تاثیر و نفوذ کمیته اخلاق بر انتخاب برترین های لیگ برتر بوده است.

    • محمد IR ۱۲:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
      0 0
      پاسخ
      این هم تاوان بازیکنی که به پرسپولیس پشت می کند !
    • sdv,s IR ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
      0 0
      پاسخ
      ایول کمیته اخلاق. چه خوب و زود رسیدگی میکنن , خدا کنه همه دولتمران ما همینجوری زود نسبت به مشکلات مردم بجای واکنش نشان دادن و شعار زود دست بکار شده فکر عاجل کنند
    • IR ۱۵:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
      0 0
      پاسخ
      خالکوبی باعث محرومیت بازیکن می شود ؟ در کجای قانون نوشته شده خالکوبی جرم است ؟ مگر بیشتر بازیکنان تیم ملی ایران مثل دژاگه ، سردار آزمون ، کاوه رضایی و در سالهای قبل آندو تیموریان خالکوبی نداشته اند؟

