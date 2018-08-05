به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه ۵ جلدی «خودروهای راهسازی» با طرح و اجرای منصور مطیع به تازگی توسط نشر افق برای کودکان منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتابها عناوین ششم تا دهم مجموعه «کاردستی من»است که این ناشر برای کودکان منتشر میکند.
کتابهای این مجموعه در قطع وزیری چاپ شدهاند و درونشان برش و خط دارد تا تکههای کاردستی قابلیت جداشدن و قرارگرفتن در ساختار سازه مقوایی را داشته باشند. خط و برشهای هر کتاب این مجموعه، با اجرای صحیح کاردستی، تبدیل به یک مدل کوچک از ماشینهای راهسازی میشود.
به این ترتیب، مجلدات این مجموعه به ترتیب عبارتاند از: غلتک، لودر، بیل مکانیکی، بولدوزر و گریدر.
مخاطبان این مجموعه، کودکان گروه سنی ج و د هستند و کاردستیهای آن، دارای مقیاس ۱:۵۰ هستند یعنی ۵۰ برابر کوچکتر از نمونه واقعی ماشینآلات مذکوراند.
هرکدام از کتابهای مجموعه «خودروهای راهسازی» با شمارگان ۳ هزار نسخه و قیمت ۸ هزار تومان منتشر شدهاند.
