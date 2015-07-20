دو کتاب از برادر جودمی دمدمی چاپ شد/ورود قهرمانان المپ به بازار

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب های «استینک هی آب می رود»، «استینک و آب نبات گنده فک از کارانداز»، «قهرمان گمشده» و «پسر نبتون» ۴ کتاب جدیدی هستند که نشر افق به تازگی برای مخاطبان کودک و نوجوان خود به چاپ رسانده است.

استینک یکی از شخصیت های ادبیات کودک جهان است که توسط مگان مک دونالد نویسنده مجموعه کتاب های «جودی دمدمی» خلق شده است. این نویسنده درباره چگونه تولد این شخصیت می گوید روزی به دیدن بچه های یک مدرسه رفته بوده و وقتی پایش را در یکی از کلاس ها گذاشته، بچه های کلاس را دیده که همه یک صدا می گفته اند: استینک! استینک! استینک! همان وقت بوده که مگان مک دونالد فهمیده استینک خودش می تواند کتاب بشود. تصویرگری کتاب های استینک توسط پیتر اچ. رینولدز انجام می شود.

استینک، برادر جودی دمدمی است و به تازگی ۲ عنوان از کتاب هایی که با محوریت این شخصیت نوشته شده، در ایران به چاپ رسیده است. مترجم این کتاب ها ریحانه جعفری است و جلد اول آن «استینک هی آب می رود» نام دارد. استینک قدکوتاه ترین بچه کلاس دوم مدرسه است. جودی یک شب قد او را اندازه می گیرد و می بیند استینک کوتاه تر شده است. به همین دلیل استینک حسابی نگران می شود، نخود و شیر می خورد، بلوز و شلوار راه راه می پوشد و به موهایش ژل می زند. استینک همه این کارها را به خاطر پیدا کردن راه حلی برای جبران قدکوتاهی اش انجام می دهد.

«کوتاه، کوتاه تر، کوتاه ترین»، «آب می رود، آب رفت، آب رفته بود»، «بالا، بالا، بالاتر»، «استینک آب رفته، حسابی آب رفته»، «جیمزهای مشهور»، «بچرخان، خشک کن، کوچولو کن» و «قدبلند، قدبلندتر، قدبلندترین» عناوین بخش های مختلف این کتاب هستند.

این کتاب با ۹۶ صفحه مصور، شمارگان ۳ هزار نسخه و قیمت ۶۰ هزار ریال منتشر شده است.

دومین کتاب استینک دمدمی، «استینک و آب نبات گنده فک ازکارانداز» است که در آن استینک یک آب نبات فک ازکارانداز می خرد اما فکش از کار نمی افتد. او معطل نمی کند و نامه شکایت آمیزی می نویسد و بعد، نعمت از آسمان می بارد؛ ۵ کیلو آب نبات فک ازکارانداز، یک جعبه گنده پر از شکلات و چوب شور و پاستیل، مجموعه کامل مدادهای میمونی و... اما اگر استینک بین این همه بسته ریز و درشت، یک نامه مهم را نبیند، چه می شود؟...

«بچه ندید بدید توی آب نبات فروشی»، «انگشت هایت را هم با آن می خوری»، «ترک عادت موجب مرض است»، «باران می خواستیم، سیل آمد!»، «خیالت تخت، برو بخواب!»، «انگار زنبور نیشش زده»، «مشکل دوتا شد»، «وقتی عقل آدم کف پایش باشد» و «ترک عادت موجب مرض نیست» عناوین بخش های این داستان هستند.

این کتاب هم با ۱۰۴ صفحه مصور، شمارگان ۳ هزار نسخه و قیمت ۶۰ هزار ریال منتشر شده است.

یکی از مجموعه های جدیدی که افق مبادرت به چاپ آن کرده است، «قهرمانان المپ» اثر ریک ریوردان است که توسط ثمین نبی پور ترجمه شده و می شود. ریوردان داستان های این مجموعه را ابتدا به عنوان قصه های خواب برای دخترش تعریف می کرد اما وقتی این داستان ها تبدیل به کتاب شدند، در شمار پرطرفدارترین رمان های فانتزی قرن بیست و یکم قرار گرفتند. کتاب های «قهرمانان المپ» داستان عشق ها، شکست ها و فداکاری ها هستند. هفت دورگه، الهه ای انتقام جو و ارتشی از هیولاهای بی رحم و نامیرا، شخصیت های اصلی این مجموعه ۵ جلدی هستند.

در جلد اول که «قهرمان گم شده» نام دارد، الهه ای به نام هرا، حافظه پرسی جکسون و جیسون گریس دورگه های یونانی و رومی را پاک کرده تا راه آشتی رومیان و یونانی ها را هموار کند، حتی اگر این کار به بزرگ ترین قتل عام دورگه ها ختم شود. حالا پرسی و دوستانش باید با هوشیاری و تیزبینی با هیولاها، رب النوع ها و موجودات کینه توز روبه رو شوند و در هیچ شرایطی پا پس نکشند چون سرنوشت انسان ها به این نبرد بستگی دارد.

این کتاب با ۵۸۴ صفحه، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۲۳۰ هزار ریال منتشر شده است.

در جلد دوم مجموعه «قهرمانان المپ» که با عنوان «پسر نپتون» به چاپ رسیده، روزهای مبارزه برای پرسی جکسون پسر رب النوع دریاها تمام نشده است. او از گذشته اش تنها یک اسم به خاطر دارد: آنابث. اکنون پرسی، فرانک و هیزل باید با مهم ترین آزمون زندگی شان روبه رو شوند: پیشگویی هفت دورگه. اگر در این نبرد شکست بخورند، نه تنها کمپ ژوپیتر بلکه زندگی پرسی و عزیزانش، رب النوع ها و همه جهان در خطر نابودی قرار می گیرد.

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

گهگاه به پدرش فکر می کرد؛ همان مرد عجیب رنگ و روپریده با کت و شلوار نقره ای و سیاه. آرزوی هیزل این بود که پدر برگردد و از دست مادرش نجاتش دهد؛ شاید پدر از نیرویش استفاده می کرد و از شر آن صدای ترسناک نجاتش می داد. اگر پدر واقعا رب النوع بود، باید می توانست این کار را بکند.

هیزل به زاغ های سیاه روی درخت خیره شد و تصور می کرد فرستادگان مخصوص پدرند. چشم های شان، مثل چشم های پدر، سیاه بود و با علاقه به دختری که آن پایین ایستاده بود، نگاه می کردند. فکر کرد شاید زاغ ها حرکاتش را به پدر گزارش می کردند.

پلوتو درباره رفتن به آلاسکا به مادر هشدار داده بود. آلاسکا جایی بود فراتر از قدرت رب النوع ها. پدر نمی توانست در آلاسکا از آن دو محافظت کند. اگر هیزل را می دید، نمی توانست با او صحبت کند. بعضی وقت ها هیزل فکر می کرد وجود پدرش تخیلی بیش نبوده. زندگی قبلی اش به اندازه برنامه های رادیویی که گوش می داد یا سخنرانی های رئیس جمهور روزولت درباره جنگ، دور می نمود. محلی ها، گهگاه درباره ژاپنی ها و جنگ هایی که در جزایر دورتر آلاسکا درگرفته بود صحبت می کردند...

این کتاب هم با ۵۶۰ صفحه، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۲۲۵ هزار ریال به چاپ رسیده است.