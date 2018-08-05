۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۳۰

در هنگام بلایای طبیعی؛

کپسولی که جان افراد را نجات می دهد

کپسولی به شکل توپ ساخته شده که هنگام وقوع بلایای طبیعی می تواند جان افراد را نجات دهد. این وسیله می تواند تا ۱۶ نفر را در خود جای دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این توپ جالب می تواند در زمان وقوع بلایای طبیعی جان فرد را نجات دهد.توپ جالب Survival Capsule نام گرفته است. جولیان شارپ با مشاهده سونامی های اخیر در اندونزی و ژاپن آن را ابداع کرده است. این کپسول در آب شناور می ماند و روی بدنه آلومینیومی آن می توان گیاه کاشت. باتوجه به شیوه ساخت Survival Capsule، این وسیله گنجایش ۱۶ نفر را خواهد داشت.

شیوا سعیدی

