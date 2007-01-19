اعطای جایزه ترویج علم به مروجان علم / تقدیر از 3 معلم روستایی مروج علم

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت داوران نهمین جایزه ترویج علم ایران با داوری توران میرهادی، اسفندیار معتمدی، عباس حری، طاهره رستگار، منصور وصالی، جایزه ویژه و تندیس نهمین جایزه ترویج علم ایران را به "غلامحسین رستگارنسب" برای تأسیس و گسترش گروه نجوم پژوهش سرای دانش آموزی شهرری و تلاش در جهت آشنا ساختن نسل جوان با علم نجوم اعطا کرد.

لوح تقدیر ویژه نهمین جایزه انجمن ترویج علم ایران برای یک عمر فعالیت پژوهشی، آموزشی و ترویجی در زمینه فیزیک به اصغر نوروزیان ، لوح تقدیر نهمین جایزه انجمن ترویج علم ایران به خاطر تأسیس و گسترش گروه غیر حرفه ای رویت هلال ماه و تلاش در جهت همگانی کردن علم نجوم به محمدرضا صیاد و لوح تقدیر نهمین جایزه انجمن ترویج علم ایران به خاطر اجرای طرح های بنیادی با هدف مطالعه پوشش های گیاهی نقاط مختلف ایران و نیز تألیف کتب پژوهشی در زمینه شناساندن تنوع گونه های زیستی به احمد قهرمان اعطا شد.

اصغر نوروزیان و غلامحسین رستگارنسب دریافت کنندگان جایزه ترویج علم در ایران

همچنین لوح تقدیر نهمین جایزه انجمن ترویج علم ایران برای بسترسازی برای ارتقاء دانش و تلاش در راستای پیشبرد علم و تکنولوژی به دکتر علی اکبر موسوی موحدی اعطا شد.

برای نخستین بار انجمن ترویج علم ایران به منظور تقدیر از معلمان گمنام کشور که در روستاهای دور افتاده کشور علم را به لایه های مختلف اجتماعی می کشانند از سه معلم تقدیر کرد.

حسینعلی زمانی دبیر بازنشسته از دشستان استان بوشهر، عبدالحکیم صفرزایی از روستای انده استان سیستان و بلوچستان و اصغر طاحونی از آخرین روستای مرزی ایران در استان آذربایجان غربی معلمانی بودند که لوح تقدیر و جایزه خود را در این دوره از جایزه ترویج علم ایران دریافت کردند.

در این مراسم همچنین دکتر نسرین معظمی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به عنوان یک مروج علم به سخنرانی پرداخت.

در بخش پایانی این مراسم، دکتر عباس حری - رئیس انجمن ترویج علم ایران در سخنانی با اشاره به اهمیت ترویج علم گفت: ترویج علم طرفدار مردم سالاری علمی است. در واقع علاقمند است علم از لایه های بالایی هرم معرفت علمی به سطوح پائینی سوق پیدا کند.

وی افزود: استادی که به دانشجوی خود آموزش می دهد علم را به لایه فروتر اشاعه داده است.

حری خاطرنشان کرد: چرخه علم کامل نمی شود مگر اینکه از تولید کننده خود گسترش پیدا کند. اگر بخواهیم تولید علم به صورت دراز مدت ادامه پیدا کند باید مولدان علم را از دوره های ابتدایی آموزش دهیم.

وی ضمن ادای احترام به افرادی که در تولید علم نقش مهمی را در کشور ایفا می کنند، گفت: هر فردی عمر محدودی دارد و تمام کسانی که در تولید علم نقش دارند باید جایگزینی داشته باشند که راه آنها ادامه یابد.

رئیس انجمن ترویج علم ایران اظهار داشت: راه درست این است که اندیشه علمی را با استفاده از تدابیر مختلف در میان علاقمندان گسترش دهیم و قابلیت های زیادی ایجاد کنیم.