درگذشت یک فعال حوزه ترویج علم

به گزارش خبرنگار مهر، نفیسه نعیمی‌پور، یکی از چهره‌های برجسته و اثرگذار در ترویج علم و آموزش نجوم در ایران، درگذشت. او از دهه هفتاد شمسی فعالیت‌های گسترده‌ای در حوزه آموزش نجوم و ترویج علم داشت و توانست با تلاش‌های خود علاقه عمومی به علم را افزایش دهد.

او در صدا و سیما نیز حضور فعالی داشت و به‌عنوان کارشناس علمی در برنامه‌هایی مانند نسبت طلایی (۱/۶۱۸)، موتور جستجو و چرخ مفاهیم علمی را با زبانی ساده و جذاب برای مخاطبان توضیح می‌داد.

این مروج علم زندگی حرفه‌ای خود را صرف آموزش و ترویج علم کرد و ترجمه کتاب‌هایی مانند «آزمایش‌ها ی علمی خانوادگی»، «فرار»، «کاوش در مسیر ماه»، «خورشیدگرفتگی» و «حباب‌های غول‌پیکر بسازید» را در کارنامه خود دارد.

نعیمی‌پور سرپرستی باشگاه نجوم برج میلاد تهران را بر عهده داشت و با برگزاری رویدادهایی مانند «روز نجوم» و «هفته نجوم» برج میلاد را به یکی از مراکز ترویج نجوم تبدیل کرد. حضور او در رویداد میدان اکتشاف‌الدوله در باغ کتاب در کنار سیاوش صفاریان پور و پژمان نوروزی فضایی ایجاد کرد تا خانواده ها بتوانند از نزدیک آزمایش‌های علمی را ببیند و با شگفتی‌های علم آشنا شوند. در سال ۱۳۹۶، جایزه چراغ در بخش «مروج علم سال» به او اهدا شد که نشانی از قدردانی جامعه علمی از تلاش‌های بی‌وقفه‌اش در مسیر ترویج علم و نجوم بود.