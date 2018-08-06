به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته بالاخره بعد از ماهها نابسامانی بازار ارز، دولت تصمیم گرفت تا در یک مصوبه نسبتا خوب، بار دیگر مکانیزم بازار آزاد را به رسمیت بشناسد و کار صرافی‌ها دوباره آغاز شود. آنگونه که دولت در مصوبه خود اعلام کرده است، چند نقش را برای کسب و کار آنها در دوره جدید فعالیت در نظر گرفته است و البته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که صرافی‌ها در این دوره‌ای که فعالیت نمی‌کردند ممکن است زیان‌هایی را متحمل شده باشند.

بر اساس مصوبه دولت، تمامی صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام نمایند. بر این اساس، فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز صرفاً بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان پذیر خواهد بود.

این مصوبه همچنین، ورود اسکناس ارز به کشور را آزاد کرده است؛ به نحوی که ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌گردد.

عبدالناصر همتی، دیشب در خصوص عملکرد صرافی‌ها در بسته جدید ارزی، اعلام کرد: یکی از مشکلات کنونی، عدم امکان تامین ارز از سوی مردم برای مصارف مسافری و پزشکی بود؛ بنابراین تصمیم دولت بر این شد که خرید و فروش ارز در صرافی‌ها مجاز باشد، همه صرافی‌ها خرید و فروش ارز را خواهند داشت و برای سفر خارجی و خدمات نیز تامین اسکناس خواهند کرد.

وی اظهار داشت: صرافی‌ها که مدتی است فعالیت‌ تعطیل بوده است، به دولت و مردم کمک کنند تا این بازار شفاف شود و نیازهای واقعی مردم را با نرخ ارزی که در بازار ثانویه شکل گرفته است، تامین کنیم.

بر این اساس از ساعات پایانی دیشب که دولت در تصمیم خود آغاز به کار صرافی‌ها را اعلام کرد، معاملات شبانه دلالان هم رونق گرفت تا این بار به جای اینکه تبانی برای فروش دلار به نرخ بالاتری داشته باشند، فروشنده شوند و قیمت را پایین آورند. همان هایی که نرخ دلار را بدون منطق تا ۱۱ هزار تومان هم بالا کشیدند، امروز فروشنده هر اسکناس دلار به نرخ ۹ هزار تومان هم هستند.

در آگهی‌های فروش دلار که در کانال‌های غیررسمی مبادلات دلاری از سوی دلالان اعلام می شود، معاملات حتی تا ساعت ۲ بامداد نیز ادامه داشت؛ به نحوی که برخی دلالان شبانه مشغول به معامله بودند. البته در این میان بودند افرادی هم که در حد هزار و دو هزار دلار خرید کرده بودند و می‌خواستند که آن را به بالاترین قیمتی که می‌توانند بفروشند مبادا اینکه قیمت پایین آید و آنها ضرر کنند.

در عین حال بودند افرادی هم که برای سوداگری‌های کوچک و خرد در حدود کمتر از هزار دلار، ارز خرید کرده بودند و اکنون مجبورند که آن را به قیمت پایینی بفروشند.

به هر حال اکنون بازار چشم انتظار گشایش کار صرافی‌ها است. کرکره آنها قرار است که از فردا صبح به صورت رسمی بالا رود و بازار ارز را به صورت شفاف و شناسنامه‌دار، هدایت کنند. حال باید دید که در ساعات پیش رو، چه اتفاقاتی برای بازار ارز و قیمت آن رقم خواهد خورد.