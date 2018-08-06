اشتباه نرم افزاری بانک آمریکایی ۴۰۰ نفر را بی خانمان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، ۴۰۰ نفر از مشتریان بانک ولزفارگو در امریکا که چهارمین بانک بزرگ این کشور محسوب می شود، به علت اشتباه یک نرم افزار در زمینه محاسبه تغییرات وام مسکنشان مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.

این نرم افزار تغییرات مذکور در وام ۶۲۵ مشتری بانک ولز فارگو را نادیده گرفت یا اطلاعات مربوط به آنها را دریافت نکرد و همین مساله در نهایت باعث شد تا ۴۰۰ مشتری بانک یادشده مقروض و بدحساب تلقی شوند و در نهایت مجبور به تخلیه منازل خود به علت سلب حق اقامه دعوی شوند.

مشکل یادشده در حد فاصل ۱۳ آوریل سال ۲۰۱۰ تا ۲۰ اکتبر سال ۲۰۱۵ رخ داده و مشکل و خطای نرم افزاری مذکور پس از این تاریخ برطرف شده است. بانک ولز فارگو به علت وقوع این مشکل از مشتریان خود عذرخواهی و تصریح کرده که برای جبران خسارات وارده به مشتریانش ۸ میلیون دلار بودجه اختصاص داده است.

البته این اولین بار نیست که اشتباهات و تخلفاتی از این دست در بانک ولز فارگو رخ می دهد. این بانک چندی قبل هم بر مبنای اطلاعات درآمدی نادرست وام های مسکن خاصی را برای برخی افراد صادر کرده بود و حتی در سال ۲۰۱۶ به ایجاد حساب های بانکی قلابی به منظور بالاتر نشان دادن آمار فروش و درآمد خود متهم شده بود.