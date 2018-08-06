به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از استانداری کرمانشاه، شهرام کهریزی در جلسه‌ای که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد از افتتاح طرح‌های شاخص و مهم خبر داد و اظهار داشت: تا پایان سال‌جاری دو مناسبت هفته دولت و دهه مبارکه فجر را پیش رو داریم که دهه فجر امسال با چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مصادف شده است.

وی افزود: برنامه‌ریزی و هماهنگی برای بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های قابل افتتاح در ایام هفته دولت و دهه مبارک فجر توسط مسئولان و همکاری مدیران دستگاه‌های مختلف با هدف ارائه خدمات بیشتر به مردم و قدردانی از خدمات دولت و معرفی دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی صورت می گیرد.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری کرمانشاه گفت: بر این اساس باید برای اطلاع رسانی دقیق و صادقانه از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته به منظور امیدآفرینی و اعتمادزایی در جامعه اقدام کنیم.

کهریزی خاطرنشان کرد: ارائه گزارش در خصوص تعداد طرح ها و اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه ها و میزان اشتغالزایی، از مهمترین آمار و اطلاعاتی است که در افتتاح این پروژه ها به مردم داده می شود.

وی افزود: با توجه به تأکید استاندار، از مدیران دستگاه های اجرایی می خواهیم پروژه های قابل افتتاح خود را برای هفته دولت و دهه فجرانقلاب اسلامی، هرچه زودتر تکمیل و آماده کنند.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری کرمانشاه گفت: به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای ایجاد اشتغال و توسعه استان، علاوه بر افتتاح طرح ها و پروژه های متعدد و مختلف در حوزه های اقتصادی، کشاورزی، عمرانی، بخش قابل توجهی از بازسازی زیرساخت های آسیب دیده در مناطق زلزله زده استان نیز با حضور ریاست محترم جمهوری به بهره برداری خواهد رسید.

کهریزی افزود: بیش از ۳۰۰ طرح و پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در هفته دولت و دهه فجر سالجاری در استان افتتاح و به بهره برداری می رسد.