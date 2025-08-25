  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۶

افتتاح ۱۵۰ طرح عمرانی و اقتصادی در کرمانشاه به مناسبت هفته دولت

افتتاح ۱۵۰ طرح عمرانی و اقتصادی در کرمانشاه به مناسبت هفته دولت

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه از افتتاح ۱۵۰ طرح عمرانی و اقتصادی در شهرستان کرمانشاه خبر داد و گفت: از این تعداد، ۴۰ طرح در بخش اقتصادی و ۱۱۰ طرح در بخش عمرانی آماده بهره‌برداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه بعد از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح طرح‌های هفته دولت در شهرستان کرمانشاه با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و تبریک هفته دولت، اظهار داشت: در این هفته مدیران اجرایی استان پروژه‌ها و طرح‌هایی را که طی یک سال گذشته آماده بهره‌برداری شده‌اند به مردم ارائه می‌کنند تا جامعه از ثمرات آن بهره‌مند شود.

وی افزود: امروز در دومین روز هفته دولت، افتتاحیه طرح‌های شهرستان کرمانشاه برگزار شد و در مجموع ۱۵۰ طرح در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی در این شهرستان به بهره‌برداری خواهد رسید که ۴۰ طرح مربوط به حوزه اقتصادی و ۱۱۰ طرح نیز در بخش عمرانی است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: این طرح‌ها طیف گسترده‌ای از پروژه‌های عمرانی، خدماتی، راه‌سازی، کشاورزی و اقتصادی را شامل می‌شوند که هر کدام در راستای توسعه زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت زندگی مردم استان نقش‌آفرین خواهند بود.

حبیبی با اشاره به افتتاح پنج طرح به صورت نمادین در این روز گفت: این پروژه‌ها در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی و صنعتی قرار داشتند و زمینه اشتغال‌زایی برای بیش از ۸۰۰ نفر را فراهم کرده‌اند.

وی ادامه داد: این روند با جدیت ادامه خواهد یافت و تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها برای بهره‌مندی هرچه بیشتر مردم استان با پیگیری دستگاه‌های اجرایی و حمایت سیستم بانکی دنبال می‌شود.

استاندار کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی و پشتیبانی شبکه بانکی، شاهد رقم خوردن اتفاقات مثبت در حوزه‌های مختلف عمرانی و اقتصادی باشیم و پروژه‌های هفته دولت به تقویت اشتغال، رونق اقتصادی و ارتقای خدمات عمومی استان منجر شود.

کد خبر 6570583

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها