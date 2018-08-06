ذخایر کالاهای اساسی بسیار مطلوب است/نیازی به واردات نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود حجتی با اشاره به اینکه تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب اولویت دولت و وزارت جهاد کشاورزی است افزود: در گروه کالاهای اساسی مصرفی مانند روغن و برنج و در گروه کالاها و نهادهای تولید در بخش دام و طیور مانند کنجاله سویا و ذرت که غیر مستقیم در تولید کالاهای اساسی نقش دارند، ارزان ترین ارز دولتی برای واردات است که اختصاص یافته است.

وی گفت: شرایط در بخش ذخایر راهبردی برنج خیلی خوب است و ۳۰۰ هزار تن برنج در انبار شرکت های مباشر خریده و ذخیره شده و معادل همین میزان نیز در راه واردات است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ۷۰ درصد برنج مورد نیاز بازار از تولیدات داخل و ۳۰ درصد از واردات تأمین می شود، گفت: با توجه به نزدیک شدن زمان برداشت محصول برنج در استان های گیلان و مازندران با توافق سازمان برنامه و بودجه برنامه خرید توافقی برنج اجرا می شود.

وی تاکید کرد: از آنجا که کشور در تولید گندم و شکر به خوداتکایی رسیده است امسال شرایط ذخایر این دو کالای اساسی بسیار مطلوب است و نیازی به واردات نداریم.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: میزان ذخایر گندم در کشور ۱۰ میلیون تن است و علاوه بر این میزان خرید تضمینی گندم نیز از مرز ۸ میلیون تن گذشته است.

حجتی درباره شرایط تولید گوشت مرغ گفت: با تخصیص ارز ارزان دولتی برای واردات خوراک دام و طیور مانند ذرت و کنجاله سویا شرایط ذخایر نهاده های تولید خوب است و مرغداران و دامداران کمبودی برای تأمین نیازهای تولید ندارند.

وی میزان ذخایر گوشت مرغ را بیش از ۵۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: در صورت کمبود و یا افزایش بیش از انتظار قیمت در بازار گوشت مرغ منجمد توزیع خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: با توجه به اینکه برای واردات این نهاده ها ارز دولتی اختصاص می یابد برای جلوگیری از سودجویی از افراد تعهدات لازم را برای توزیع کالاهای وارداتی کنجاله سویا و ذرت در شبکه تولید کنندگان اخذ کردیم.

حجتی با بیان اینکه قیمت برخی نهادها مانند سویا و ذرت در بازارهای جهانی افزایش یافته است گفت: از آنجا که قیمت ارزی که برای واردات نهاده ها اختصاص یافته اندکی افزایش داشته است و علاوه بر این شاهد افزایش هزینه های تولید نیز هستیم بنابراین افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار از ۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۹ هزار و ۵۰۰ تومان منطقی است.

وی گفت: با توجه به شرایط مناسب ذخایر روغن خوراکی هیچ نگرانی برای تأمین نیاز بازار نداریم و دانه روغنی به اندازه کافی وارد شده است.

وزیر جهاد کشاورزی علت کم شدن روغن خوراکی را در هفته های اخیر کمبود ظروف برای عرضه به بازار دانست و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تأمین ظروف مورد نیاز کارخانه های روغن را پیگیری کرده است و ظروف تأمین و در اختیار کارخانجات قرار خواهد گرفت.

حجتی با بیان اینکه دولت تاکید دارد روغن با قیمتی قابل قبول به مصرف کنندگان عرضه شود، درباره شرایط تولید و بازار لبنیات نیز افزود: میزان تولید شیر در دامداری ها بیش از تقاضای بازار داخلی است بنابراین برنامه ریزی های لازم برای افزایش صادرات انجام شده است.

حجتی ابراز امیدواری کرد: با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان محصولات لبنی با قیمت های مصوب در اختیار مردم قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در بخش تولیدات شیر و مواد لبنی در شرایط خیلی خوبی قرار داریم.