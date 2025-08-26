تامین ۷ هزار تن ذرت کنجاله دوران جنگ در مازندران

بابک مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر از تأمین هفت هزار تن ذرت و کنجاله سویا، دو هزار و ۵۰۰ تن جو، ۱۸۴ تن شکر و بیش از هفت میلیون تن برنج در ایام جنگ دوازده روزه خبر داد و تأکید کرد این اقدام به پایداری تأمین غذایی جامعه کمک می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: در راستای پشتیبانی از تولید پروتئین حیوانی و تضمین دسترسی عمومی به اقلام حیاتی، اقدام به تأمین و توزیع مقادیر قابل توجهی از خوراک دام و کالاهای اساسی در ایام بحران شده است.

وی تصریح کرد: در ایام جنگ دوازده روزه، این سازمان موفق به توزیع هفت هزار تن ذرت، هفت هزار تن کنجاله سویا، دو هزار و ۵۰۰ تن جو، ۱۸۴ تن شکر و هفت میلیون و ۴۰ هزار و ۴۴۱ تن برنج شده است.

مؤمنی افزود: هدف از این اقدامات جلوگیری از اختلال در زنجیره تولید و تضمین پایداری تأمین غذایی جامعه است و تأمین به موقع خوراک دام و توزیع کالاهای اساسی نقش مهمی در حفظ ثبات بازار و امنیت غذایی دارد.

وی همچنین یادآور شد: چنین برنامه‌ریزی‌ها و توزیع به موقع کالاهای اساسی، به ویژه در شرایط بحرانی، از اهمیت بالایی برخوردار است و تأثیر مستقیمی بر آرامش و رفاه مردم دارد.