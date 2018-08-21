سیاوش کیانی راد کارگردان «زمان از حرکت می ایستد» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: این نمایش اجرای خود را از ۲۲ مردادماه در سالن بزرگ تماشاخانه محراب آغاز کرده است.

به گفته وی، «زمان از حرکت می‌ایستد» از نمایشنامه های معاصر محسوب می شود که توسط دانلد مارگیولز نوشته شده و ترجمه نازنین میهن است.

وی ادامه داد: این اثر نمایشی تا به حال در کشورهای مختلفی مثل فرانسه و ژاپن و حتی برادوی اجرا شده و در حال حاضر توسط توماس بروک در آلمان روی صحنه است. انتشارات آگه این نمایشنامه را چاپ کرده است اما من پیش از این متن را به زبان انگلیسی مطالعه کرده و علاقه مند شدم آن را روی صحنه ببرم.

کیانی راد درباره داستان نمایش توضیح داد: قصه نمایش درباره سارا عکاس خبری است که پس از سانحه ای در جنگ مجروح می شود. او به کمک جیمز به خانه برمی گردد تا دوران نقاهت را سپری کند اما وقتی با پیشنهاد ازدواج جیمز مواجه می شود حقایق بینشان آشکار می شود. سارا مدتی را به عنوان خبرنگار و عکاس در عراق به سر برده و در آنجا اتفاقاتی را تجربه کرده که نمی تواند فراموش کند و در دوره یک ساله نقاهتش همچنان به حضور در عراق می اندیشد. این نمایش اثری ضدجنگ است که می خواهد به دنیا نشان دهد چه اتفاقاتی در عراق در حال افتادن است.

این کارگردان در پایان درباره فضاسازی نمایش بیان کرد: نمایش به شکل رئالیستی اجرا می شود و برای اجرا دراماتورژی و کوتاه شده است. ما در سالن اصلی تالار محراب که صحنه ای قاب عکسی دارد اجرا می رویم در حالی که این نمایش بیشتر مناسب اجرا در بلک باکس بود، به همین دلیل و البته ۲ اجرایی بودن برنامه این سالن بسیاری از طرح ها و ایده هایم عملی نشد و فضاسازی و طراحی صحنه به سمت واقع گرایی پیش رفت.

محسن علیمحمدی، سحر آقاسی، حامد پشتیبان، آساره هداوند بازیگران این اثر نمایشی هستند که تا ۲۰ شهریور ماه در سالن اصلی تالار محراب روی صحنه است.