به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، در سومین روز از رقابت های ووشو هجدهمین دوره بازی های آسیایی امروز سه شنبه «زهرا کیانی» در بخش تالو (اجرای فرم) به مصاف حریفان رفت.

دختر شایسته ووشوی ایران که روز یکشنبه در فرم «جین شو» با امتیاز ۹،۷۰ در رتبه دوم ایستاده بود، امروز در «چیانگ شو» به اجرای فرم پرداخت و با عملکردی ایده آل به امتیاز ۹،۷۱ رسید.

در نهایت «کیانی» در مجموع دو فرم جین شو و چیانگ شو با امتیاز ۱۹،۴۱ در رده دوم قرار گرفت و مدال نقره ارزشمند هجدهمین دوره بازی های آسیایی را برای ورزش کشورمان به ارمغان آورد. نماینده چین در مجموع با امتیاز ۱۹،۴۹ به مدال طلا رسید و تالوکار ویتنامی با ۱۹،۴۰ بر سکوی سوم ایستاد.

با این اوصاف، او به نخستین بانوی تالوکار ایران تبدیل شد که در بازی های آسیایی موفق به کسب مدال می شود و نام خود را در تاریخ ووشوی ایران ثبت کرد.

وی در مسابقات جهانی بزرگسالان به ۲ مدال نقره و برنز و در پیکارهای جهانی رده های سنی نیز به چندین مدال طلا، نقره و برنز رسیده است و امروز توانست، کلکسیون افتخارات خود را در اوج جوانی تکمیل کند.

مدال آوران ایران در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی:



طلا:

حسن یزدانی - کشتی آزاد

علیرضا کریمی - کشتی آزاد

پرویز هادی - کشتی آزاد

نقره:

مرجان سلحشوری - پومسه تکواندو

کوروش بختیار - پومسه تکواندو

زهرا کیانی - ووشو - تالو

برنز:

رضا اطری - کشتی آزاد

فرزان عاشور زاده - تکواندو

علی پاکدامن - شمشیربازی