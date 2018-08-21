واتس اپ چت های قدیمی را حذف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، واتس اپ در حال تغییر شیوه ذخیره اطلاعات است و این بدان معناست که اگر کاربران اقدامی نکنند اطلاعات قدیمی شان پاک خواهد شد. البته پیام ها از موبایل کابر پاک نمی شوند بلکه از خدمت پشتیبانی گوگل درایو حذف می شوند.

به هر حال کاربران نمی توانند چت های قدیمی خود را روی دستگاه های جدید منتقل کنند و محتویات آنها را از دست می دهند.

این بخشی از آپدیت جدیدی است که نشان دهنده تغییر شیوه ذخیره اطلاعات واتس اپ در خدمت آنلاین گوگل درایو است.

سیستم جدید از ۱۲ نوامبر فعال می شود و هر اطلاعاتی که بیش از یک سال از عمر آن گذشته باشد را حذف می کند. به عبارت دیگر عکس ها، تصاویر و چت های مهم که قبل از این تاریخ پاک می شوند.

این پیامرسان در حال حاضر از تمام اطلاعات چت ها در گوگل درایو پشتیبانی می کند.