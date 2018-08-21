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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۸

آرای کمیته انضباطی؛

جریمه نیم میلیاردی تراکتور به خاطر بازی با استقلال تهران!

جریمه نیم میلیاردی تراکتور به خاطر بازی با استقلال تهران!

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، باشگاه تراکتورسازی تبریز را به دلیل تخلف هوادارانش نقره داغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، آرای خود را در خصوص تخلفات هواداران در بازی های لیگ برتری اعلام کرد که به شرح زیر است:

* دیدار تیم‌های ذوب آهن و استقلال تهران در هفته دوم لیگ برتر فوتبال برگزار شد که از سوی تماشاگران تیم استقلال تهران تخلفاتی نظیر پرتاب لیزر و اشیاء متفرقه به داخل زمین رخ داد. تیم استقلال تهران به پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قطعی است.

* دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز  در هفته سوم لیگ برتر فوتبال برگزار و از سوی تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز تخلفاتی نظیر تخریب صندلی ها و داربست ها ، پله های ورزشگاه و فحاشی به تیم مقابل رخ داد. این تیم به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. (این رای قابل تجدید نظر است)

* تیم استقلال تهران نیز به دلیل پرتاب سنگ از سوی هوادارانش و فحاشی به تیم مقابل به جریمه نقدی ۱۰۰ میلیون ریالی محکوم شد. (این رای قطعی است)

* همچنین تیم تراکتور سازی تبریزبه خاطر تخریب تاسیسات و تجهیزات ورزشگاه باید ۴۲۸/۱۵۰/۰۰۰ ریال در حق مجموعه ورزشی آزادی پرداخت کند. (این رای قابل تجدید نظر است)

کد مطلب 4381097
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • رضا US ۱۳:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
      0 0
      پاسخ
      زنوزی بیشتر از این رقم خرج کند و به فیفا شکایت کند و الا باز حاشیه سازی برای تراکتور شروع خواهد شد

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