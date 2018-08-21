کشف لاشه یک راس قوچ وحشی در شهرستان بیرجند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی محیط زیست خراسان جنوبی، حسن اکبری گفت: شب گذشته ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند موفق به کشف و ضبط لاشه یک راس قوچ وحشی شدند.

وی گفت: براساس گزارشات واصله از سوی همیاران افتخاری محیط زیست مبنی بر حضور مشکوک دو نفر در یکی از مناطق آزاد شهرستان و صدای شلیک تیر ، بلافاصله محیط بانان به منطقه مورد نظر اعزام شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی افزود: با حضور محیط بانان در منطقه شکارچیان متخلف اقدام به فرار کردند که ماموران یگان حفاظت محیط زیست پس از پایش منطقه، موفق به کشف لاشه یک راس قوچ وحشی شدند.

اکبری اضافه کرد: لازم به ذکر است اقدامات لازم جهت شناسایی و دستگیری شکارچیان متخلف در حال انجام است.