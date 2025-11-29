به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شکوهی گفت: به‌دنبال گشت‌زنی و پایش مستمر یگان حفاظت محیط زیست در مناطق این شهرستان، مأموران موفق شدند یک نفر شکارچی متخلف را در مناطق آزاد شناسایی و دستگیر کنند.

وی اظهار داشت: مأموران محیط‌بانی در حین انجام مأموریت، به حرکات مشکوک فردی در منطقه مشکوک شده و پس از توقف وی، در بازرسی اولیه یک قبضه اسلحه کمرشکن به همراه تجهیزات مرتبط با شکار کشف و ضبط کردند.

شکوهی افزود: متخلف پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست بهاباد، ضمن قدردانی از تلاش و هوشیاری مأموران یگان حفاظت، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به اطلاع محیط زیست برسانند تا از تجاوز به عرصه‌های طبیعی و حیات‌وحش پیشگیری شود.