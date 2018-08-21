وحدت کارکنان نیروی هوایی بسیاری از کمبودها را جبران می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی ارتش، امیر حسن شاه‌صفی در مراسم معارفه فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی اظهار داشت: از روزی که قطار انقلاب اسلامی در سال ۱۳۴۲ با هدایت امام خمینی(ره) آغاز به حرکت کرد تا امروز ۵۵ سال می‌گذرد. این قطار ابتدا قطار کوچکی بود، اما به مرور واگن‌هایش و سرنشینانش بیشتر و بیشتر شدند.

وی با اشاره به این که در طول این مسیر برخی از قطار انقلاب پیاده شدند و برخی تلاش کردند آن را از خط منحرف کنند، افزود: هدایت این قطار بعد از رحلت امام خمینی(ره) به رهبری فرزانه رسید و ما برای این که از این قطار پیاده نشویم باید خط ولایت را دنبال کنیم.

امیر شاه‌صفی خاطرنشان کرد: چنانچه بخواهیم خودمان درباره عملکردمان بگوییم، همه‌اش اغراق است. اگر بخواهیم ببینیم چه کرده‌ایم، باید عملکرد خود را با معیارهای مورد نظر حضرت آقا مقایسه کنیم و با این مقایسه خواهیم دید که کاری نکرده‌ایم و انتظارات ایشان در این ۱۰ سال برآورده نشده است.

وی با اشاره به این که هر وقت کسی به جای کس دیگر به سمتی منصوب می‌شود، همیشه کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد، گفت: همه آن چه که ما انجام نداده‌ایم و همه آن چه که باید انجام شود، از حکم انتصاب فرمانده جدید نیروی هوایی از سوی فرمانده معظم کل قوا تبیین و تشریح شده است.

فرمانده سابق نیروی هوایی یادآور شد: در قطار انقلاب اسلامی بسیاری همراه نبودند و از قطار پیاده شدند. این باید برای من و امثال من درس عبرتی شود که همیشه مراقبت کنیم مسیرمان با مسیر قطار یکی باشد. اگر ما به همان ترتیب اصول نظامی که همیشه سمت چپ و چند قدم عقب‌تر از ارشدتر حرکت می‌کنیم، مواظبت کنیم که پشت سر ولی امرمان حرکت کنیم و از ولایت جلو نزنیم و خیلی عقب نمانیم، در این مسیر خواهیم ماند.

وی با تقدیر از فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، حضور امیر سرلشکر موسوی را موهبتی برای ارتش خواند که باعث می‌شود نیروها بتوانند کارهای بزرگی انجام دهند، تصریح کرد: وحدت و دوستی که در نیروی هوایی وجود دارد می‌تواند بسیاری از کمبودها را جبران کند، این وحدت کلمه، حداقل بالای ۲۰ درصد افزایش ارتقای توان را به ارمغان می‌آورد.

امیر سرتیپ شاه‌صفی در پایان با اشاره به این که نیروی هوایی همچنان و همواره به بیعت ۱۹ بهمن ۵۷ خود با امام و انقلاب اسلامی پایبند است، برای فرمانده جدید نیروی هوایی آرزوی موفقیت کرد.